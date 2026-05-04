Tuai Prestasi, XngHan & Xoul Raih Rekor Penjualan Minggu Pertama dengan ‘Glow’

XngHan. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Belakangan ini, grup Korea XngHan&Xoul berhasil meraih prestasi dengan comeback pertamanya, Glow.
Dikutip dari Soompi, Senin (4/5), tentunya comeback ini disambut antusias oleh paraa penggemar setianya
Minggu lalu, XngHan&Xoul kembali dengan mini album berjudul Glow dan lagu utamanya yang berjudul sama pada tanggal 27 April.
Sedangkan menurut Hanteo Chart, Glow kini menjadi album pertama XngHan&Xoul yang melampaui 100.000 penjualan minggu pertama.
Faktanya mini album tersebut terjual sebanyak 111.807 kopi pada minggu pertama perilisannya (27 April hingga 3 Mei).
Jumlah tersebut memecahkan rekor penjualan minggu pertama XngHan&Xoul sebelumnya sebesar 97.408 (yang dicetak oleh album single debutnya Waste No Time tahun lalu).
XOUL dalam nama grup tersebut merupakan gabungan dari nama-nama anggota, dimana X mewakili Xnghan, O berarti Kyohong, sedangkan OL adalah untuk Yul.
Kabarnya, debut grup ini juga menandai debut solo Xnghan setelah kepergiannya dari RIIZE pada Oktober 2024 setelah dilecehkan oleh penggemar toxic karena skandal kencan pra-debutnya.
Bersinar di dunia hiburan, ia mendapatkan suara terbanyak sebagai pembelajar koreografi tercepat. (Buzzfeed UK)
Ia pernah mengungkap bahwa, artis yang ingin dia ajak melakukan tantangan Get A Guitar adalah U-KNOW dari TVXQ.
