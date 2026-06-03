Bikin Kejutan, Taylor Swift Mengkonfirmasi Kolaborasinya dengan Toy Story 5

Taylor Swift (Pinkvilla)
JawaPos.com - Memiliki popularitas yang tak main-main, musisi Taylor Swift mengkonfirmasi bahwa ia telah menciptakan sebuah lagu untuk Toy Story 5.
Dilansir dari Pinkvilla, Rabu (3/6), penyanyi bersuara emas itu mengungkapkan bahwa lagu tersebut akan diberikan kepada penonton pada tanggal 5 Juni 2026, sebelum perilisan film pada tanggal 19 Juni 2026.
Melalui Instagram-nya, penyanyi Love Story ini mengungkapkan kecintaannya yang abadi pada karakter kartun tersebut.
"Ini adalah *Toy* Story, kalian tahu itu, lagu orisinal baru saya, 'I Knew It, I Knew You' untuk Disney dan @pixar’s @toystory 5 akan tersedia untuk kalian pada 5 Juni," Taylor dengan antusias berbagi.
Ia menambahkan, "Saya selalu bermimpi bisa menulis lagu untuk karakter-karakter yang ku kagumi sejak kecil berusia 5 tahun menonton film Toy Story pertama."
"Toy Story 5 membuatku jatuh cinta dan beruntung bisa menontonnya di tahap awal, dan menulis lagu ini segera setelah saya pulang dari pemutaran film," ungkapnya.
Ditulis dan diproduksi bersama dengan rekannya yang sudah lama, Jack Antonoff, lagu ini mencerminkan akar musik country Taylor yang dicintainya.
Toy Story 5 akan tayang di bioskop seluruh dunia pada 19 Juni 2026, dibintangi Tom Hanks dan Tim Allen kembali sebagai Woody dan Buzz Lightyear.
Menariknya, mainan kesayangan itu akan menghadapi musuh modern terberat mereka, tablet anak-anak baru bernama Lilypad.
Bagi yang tak sabar, Single Taylor Swift akan dirilis Jumat ini, 5 Juni 2026, apakah kamu bersemangat?
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