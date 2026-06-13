Shakira Kembali Warnai Piala Dunia 2026 Setelah Kesuksesan Waka Waka Tahun 2010

JawaPos.com - Penyanyi asal Kolombia, Shakira, kembali menjadi pusat perhatian dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca, Mexico City.

Dilansir dari laman Euro News pada Sabtu (13/6), penampilan Shakira membawakan lagu resmi turnamen berjudul Dai Dai menandai kembalinya sang bintang ke panggung terbesar sepak bola dunia.

Momen tersebut mengingatkan publik pada kesuksesan Waka Waka (This Time for Africa) yang menjadi lagu resmi Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

Pada edisi 2010, Waka Waka berhasil menjelma menjadi salah satu lagu olahraga paling populer sepanjang sejarah. Lagu itu tidak hanya mengiringi perhelatan Piala Dunia, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan semangat global yang melekat pada turnamen tersebut.

Kesuksesan itu membuat nama Shakira identik dengan atmosfer Piala Dunia di mata jutaan penggemar sepak bola.

Dalam kurun waktu 16 tahun kemudian, Shakira kembali hadir dalam pembukaan Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Dalam upacara pembukaan, ia tampil bersama Burna Boy membawakan Dai Dai, lagu yang ditetapkan sebagai lagu resmi turnamen.

Penampilan mereka mendapat sambutan meriah dari puluhan ribu penonton yang memadati stadion bersejarah tersebut.

Kehadiran Shakira menjadi salah satu daya tarik utama pada pembukaan turnamen yang diikuti 48 negara peserta. Piala Dunia 2026 diproyeksikan menghasilkan pendapatan sekitar USD 13 miliar atau setara sekitar Rp 211,9 triliun.