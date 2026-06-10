Hadirkan Kejutan Spesial, BTS Bakal Rilis Come Over secara Online di Momen FESTA 2026

JawaPos.com - Menjadi perbincangan hangat, grup asal Korea BTS rencananya akan merilis karya Come Over sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-13 mereka.

Dikutip dari Soompi, Rabu (10/6), hal ini pun dinanti penggemar yang telah mendukungnya sejak awal debut di dunia musik.

Agensinya BIGHIT MUSIC mengumumkan, "Untuk merayakan ulang tahun ke-13 debut BTS, lagu 'Come Over' akan dirilis selama FESTA 2026."

Lagu ini memang dibuat dengan penuh perhatian dan ketulusan, dan mereka menantikan sambutan hangat penggemar.

Seperti yang diketahui, Come Over, yang pertama kali dirilis pada bulan April sebagai lagu kejutan di edisi Deluxe Vinyl dari album terbaru BTS 'ARIRANG'.

Album indah dan spektakuler itu rencananya akan dirilis secara online pada 12 Juni pukul 1 siang KST.

Menjadi perhatian tersendiri, Suga ikut memproduseri Come Over, sementara RM dan j-hope juga memiliki kredit dalam lagu tersebut.

BIGHIT MUSIC mendeskripsikan Come Over sebagai sebuah lagu yang menangkap emosi tulus para artis saat mereka bersiap untuk bersatu kembali dengan penggemar setelah hiatus panjang.

Menariknya, karya ini menyampaikan pengakuan jujur dari sebuah hati yang, di setiap momen merasa tersesat, tak pelak mencari 'kamu'.