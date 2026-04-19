Single Terbaru Olivia Rodrigo 'Drop Dead' Diduga Ungkap Kisah Cintanya dengan Louis Partridge

JawaPos.com - Penyanyi Olivia Rodrigo resmi merilis single terbaru berjudul 'drop dead'. Lagu ini menjadi pembuka untuk album ketiganya yang akan datang.

Perilisan single langsung menarik perhatian publik dan penggemar di berbagai negara. Dilansir dari laman Forbes pada Minggu (19/4), single 'drop dead' disebut menghadirkan nuansa baru dalam musik Rodrigo.

Lagu ini mengusung tema hubungan romantis yang dipenuhi keyakinan dan intuisi pribadi. Rodrigo sendiri menyebut inspirasi lagu berasal dari perasaan dalam hubungan yang ia jalani.

Sejumlah penggemar menilai lagu itu berkaitan dengan kisah asmara Rodrigo bersama Louis Partridge. Hubungan keduanya diketahui terjalin sejak tahun 2023. Spekulasi ini semakin kuat setelah beberapa lirik dianggap menggambarkan sosok Partridge.

Dalam liriknya, Rodrigo menyisipkan berbagai referensi yang dianggap personal. Beberapa di antaranya termasuk simbol astrologi yang merujuk pada zodiak Pisces dan Gemini. Hal tersebut dinilai berkaitan dengan dirinya dan Partridge.

Video musik lagu ini juga menjadi sorotan karena mengambil lokasi di Istana Versailles. Lokasi bersejarah tersebut memberikan nuansa megah namun tetap intim dalam visualnya. Rodrigo tampil menjelajahi ruangan istana sambil mengekspresikan emosi lagu.

Secara musikal, 'drop dead' menampilkan pendekatan yang lebih eksperimental. Lagu ini memadukan unsur synth dengan ritme yang lebih melamun dibanding karya sebelumnya. Perubahan ini menandai evolusi gaya musik Rodrigo dalam album terbarunya.

Meski banyak spekulasi beredar, Rodrigo belum secara resmi mengonfirmasi sosok yang menjadi inspirasi lagu.

Namun, berbagai petunjuk dalam lirik dan latar belakang penulisan lagu memicu interpretasi luas. Hal ini justru meningkatkan antusiasme penggemar terhadap karya tersebut.