Olivia Rodrigo Hiasi Jersey Barcelona untuk Laga El Clásico Melalui Kolaborasi Spotify

JawaPos.com – Penyanyi pop Olivia Rodrigo akan mengambil alih bagian depan jersey FC Barcelona dalam pertandingan El Clásico.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (2/5), Kolaborasi ini akan ditampilkan saat laga berlangsung di Spotify Camp Nou. Kehadiran Olivia Rodrigo menjadi bagian dari kerja sama antara klub dan Spotify.

Tradisi penggantian logo di jersey Barcelona telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

Dalam skema ini, logo Spotify digantikan dengan identitas artis terkenal dunia. Olivia Rodrigo menjadi artis terbaru yang terlibat dalam kolaborasi tersebut.

Sebelumnya, sejumlah musisi ternama juga pernah tampil dalam program serupa.

Di antaranya adalah Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, dan Drake. Kehadiran Olivia Rodrigo menambah daftar panjang kolaborasi antara musik dan sepak bola tersebut.

Selain tampil di jersey, Olivia Rodrigo juga akan hadir dalam rangkaian acara menjelang pertandingan.

Olivia Rodrigo dijadwalkan menggelar penampilan khusus di Barcelona beberapa hari sebelum El Clásico. Acara tersebut menjadi bagian dari perayaan bagi para penggemarnya di kota tersebut.

Pertandingan El Clásico sendiri merupakan salah satu laga terbesar dalam dunia sepak bola. Dalam laga tersebut, Barcelona akan menghadapi rival abadinya, Real Madrid. Kehadiran Olivia Rodrigo di jersey menambah daya tarik global dari pertandingan ini.