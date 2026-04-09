Olivia Rodrigo Siap Rilis Single Berjudul ‘Drop Dead' dari Album Ketiga

Olivia Rodrigo (Geo TV)
JawaPos.com – Penyanyi Olivia Rodrigo akan merilis single terbaru berjudul Drop Dead pada 17 April mendatang.
Dilansir dari laman Variety pada Kamis (9/4), Drop Dead menjadi single perdana dari album ketiga Rodrigo yang bertajuk 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love'. Pengumuman ini disampaikan langsung melalui akun media sosial resminya.
Dalam unggahan tersebut, Olivia Rodrigo membagikan foto dirinya yang tengah meniup gelembung permen karet.
Rodrigo juga menampilkan judul lagu Drop Dead yang tertera pada busana yang dikenakannya. Unggahan itu sekaligus menjadi penanda dimulainya era musik terbarunya.
Selain single, Rodrigo juga mengumumkan jadwal perilisan album ketiganya yang akan dirilis pada 12 Juni.
Album ini kembali dikerjakan bersama produser Dan Nigro, yang sebelumnya terlibat dalam dua album terdahulunya. Kolaborasi tersebut diharapkan menghadirkan warna musik yang tetap khas namun lebih berkembang.
Sebelumnya, Olivia Rodrigo dikenal melalui album Sour dan Guts yang meraih kesuksesan besar di industri musik.
Kedua album tersebut memperkuat posisinya sebagai salah satu musisi muda berpengaruh saat ini. Kehadiran album ketiga pun menjadi salah satu rilisan yang paling dinantikan penggemar.
Dalam wawancara dengan British Vogue, Rodrigo mengungkapkan bahwa album terbarunya akan berisi lagu-lagu cinta bernuansa sedih.
