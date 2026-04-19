Diperankan IU dan Byeon Woo Seok , Perfect Crown Menjadi Drama Paling Banyak Ditonton

IU, Byeon Woo Seok . Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Didukung pemeran ternama seperti musisi serta aktris Korea IU, Perfect Crown milik MBC menjadi program favorit.
Dilansir dari Soompi, Minggu (19/4), judul tersebut menjadi yang paling banyak ditonton dari semua jenis drama yang tayang pada hari Jumat
Pada tanggal 17 April, drama romantis baru yang dibintangi IU dan Byeon Woo Seok ini mempertahankan rating penonton yang tinggi untuk episode ketiganya.
Nielsen Korea mengungkap Perfect Crown berhasil mencetak rating rata-rata nasional sebesar 9,0 persen, tertinggi dari semua acara yang tayang pada hari itu.
Kemudian Perfect Crown kabarnya juga menjadi acara yang paling banyak ditonton pada hari Jumat di antara demografi utama penonton berusia 20 hingga 54 tahun, dengan rating rata-rata 4,6 persen.
Berlatar kerajaan, Perfect Crown menyoroti cinta Seong Hui Ju (IU), seorang pewaris chaebol yang memiliki segalanya tetapi hanya berstatus rakyat biasa
Kemudian Pangeran Agung Ian (Byeon Woo Seok), seorang pangeran yang tidak memiliki apa pun meskipun merupakan putra raja.
Sementara itu, Phantom Lawyer dari SBS tetap stabil dengan rating rata-rata nasional sebesar 6,5 persen untuk malam itu.
Diminati penonton, drama ini menyoroti petualangan Shin I Rang (Yoo Yeon Seok), seorang pengacara yang dapat melihat hantu.
Ia ditemani pengacara elit Han Na Hyun (Esom) menyelesaikan keluhan dari klien mereka yang sangat tidak biasa yaitu hantu melalui hukum.
