Aulia Ramadhani
19 April 2026, 16.31 WIB

Diperankan IU dan Byeon Woo Seok , Perfect Crown Menjadi Drama Paling Banyak Ditonton

IU, Byeon Woo Seok . Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Didukung pemeran ternama seperti musisi serta aktris Korea IU, Perfect Crown milik MBC menjadi program favorit.

Dilansir dari Soompi, Minggu  (19/4), judul tersebut menjadi yang paling banyak ditonton dari semua jenis drama yang tayang pada hari Jumat

Pada tanggal 17 April, drama romantis baru yang dibintangi IU dan Byeon Woo Seok ini mempertahankan rating penonton yang tinggi untuk episode ketiganya.

Nielsen Korea mengungkap Perfect Crown berhasil mencetak rating rata-rata nasional sebesar 9,0 persen, tertinggi dari semua acara yang tayang pada hari itu.

Kemudian Perfect Crown kabarnya juga menjadi acara yang paling banyak ditonton pada hari Jumat di antara demografi utama penonton berusia 20 hingga 54 tahun, dengan rating rata-rata 4,6 persen.

Berlatar kerajaan, Perfect Crown menyoroti cinta Seong Hui Ju (IU), seorang pewaris chaebol yang memiliki segalanya tetapi hanya berstatus rakyat biasa

Kemudian  Pangeran Agung Ian (Byeon Woo Seok), seorang pangeran yang tidak memiliki apa pun meskipun merupakan putra raja.

Sementara itu, Phantom Lawyer dari  SBS tetap stabil dengan rating rata-rata nasional sebesar 6,5 persen untuk malam itu.

Diminati penonton, drama ini menyoroti petualangan Shin I Rang (Yoo Yeon Seok), seorang pengacara yang dapat melihat hantu.

Ia ditemani pengacara elit Han Na Hyun (Esom) menyelesaikan keluhan dari klien mereka yang sangat tidak biasa yaitu hantu melalui hukum.

Tags
Artikel Terkait
Drama We Are All Trying Here Bagikan Foto, Koo Kyo Hwan Berjuang Mewujudkan Mimpinya - Image
Music & Movie

Drama We Are All Trying Here Bagikan Foto, Koo Kyo Hwan Berjuang Mewujudkan Mimpinya

19 April 2026, 14.06 WIB

Jadi Pembawa Acara, Chae Won Bin Tampil Menarik di Drama Sold Out on You - Image
Music & Movie

Jadi Pembawa Acara, Chae Won Bin Tampil Menarik di Drama Sold Out on You

17 April 2026, 14.38 WIB

Memikat Perhatian, Intip Park Ji Hoon yang Jadi Koki di Teaser Drama The Legend of Kitchen Soldier - Image
Music & Movie

Memikat Perhatian, Intip Park Ji Hoon yang Jadi Koki di Teaser Drama The Legend of Kitchen Soldier

17 April 2026, 14.37 WIB

Terpopuler

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno - Image
1

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

2

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

5

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

6

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

7

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

8

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

