Abdul Rahman
11 April 2026, 22.21 WIB

Dibintangi Oki Rengga, Lolox,Poppy Sovia, hingga Tanta Ginting, Film Tiba-Tiba Setan 80 Persen Komedi

Jumpa pers film Tiba-Tiba Setan. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Film horor komedi Tiba-Tiba Setan dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris yaitu Ratu Felisha, Poppy Sovia, Tanta Ginting, Oki Rengga, Lolox, dan Naura Hakim. Film ini akan tayang di seluruh bioskop Tanah Air mulai 16 April 2026 mendatang.

Film ini bukanlah film horor yang kental karena porsi horornya hanya sekitar 20 persen. Sementara 80 persen sisanya dibalut dengan sentuhan komedi yang akan memunculkan gelak tawa bagi para penonton saat menyaksikan filmnya di bioskop.

"Unsur horornya hanya sekitar 20 persen, sisanya komedi," kata David S Suwarto selaku Executive Producer di bilangan Senayan, Jakarta, Jumat (10/4).

Film Tiba-Tiba Setan digarap oleh sutradara Etienne Caesar yang sebelumnya dikenal sebagai asisten sutradara dalam sejumlah film populer seperti Ghost Writer, Pelukis Hantu, dan Cek Toko Sebelah.

Film Tiba-Tiba Setan menghadirkan perpaduan ketegangan, misteri, dan humor yang membuat para penonton tertawa sekaligus menahan napas.

Film Tiba-Tiba Setan menceritakan tentang petualangan 3 orang kakak beradik bersama pasangannya yang datang ke sebuah hotel tua terbengkalai untuk tujuan mencari harta karun peninggalan ayah mereka.

Tanpa sepengetahuan yang lain, salah satu dari mereka menyewa penjaga hotel untuk berpura-pura menjadi hantu agar konflik keluarga mereka jadi cepat selesai.

Namun sayangnya rencana tersebut berubah menjadi mimpi buruk ketika secara tidak sengaja mereka membangkitkan roh seorang wanita yang pernah dibunuh dan dikubur di tempat tersebut.

Ketegangan pun berubah menjadi perjuangan nyata untuk bertahan hidup, ketika teror yang awalnya hanya sandiwara berubah menjadi ancaman yang sebenarnya.

