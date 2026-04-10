Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Abdul Rahman
11 April 2026, 00.02 WIB

Film Ain Diminta Sejumlah Negara Sebelum Tayang di Indonesia

Fergie Brittany dan Putri Ayudia, pemeran utama film Ain. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Fergie Brittany dan Putri Ayudia, pemeran utama film Ain. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Film Ain mendapat sambutan positif dari sejumlah negara yang meminta film tersebut untuk ditayangkan terlebih dahulu di negara mereka sebelum resmi tayang di Indonesia.

Kabar tersebut diungkapkan produser dari rumah produksi MVP Pictures, Raam Punjabi, dalam acara jumpa pers di kawasan Epicentrum Rasuna Said, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Menurut Raam Punjabi, beberapa negara yang telah menyatakan ketertarikan untuk menayangkan film Ain lebih awal di antaranya Malaysia, Kamboja, Rusia, Thailand, dan sejumlah negara lain di Asia.

"Film ini di Malaysia diminta tayang tanpa mereka membaca sinopsis, tanpa melihat trailer, tanpa melihat isi dari filmnya. Mereka ingin menayangkan film ini lebih dulu. Film ini juga diminta tayang di Rusia sebelum ditayangkan di Indonesia," kata Raam Punjabi.

Ia mengaku cukup terkejut dengan antusiasme yang ditunjukkan sejumlah negara terhadap film Ain. Awalnya, Raam mengira topik tentang ain hanya dikenal oleh kalangan masyarakat tertentu saja.

"Saya awalnya mengira ain itu hanya dikenal oleh segelintir masyarakat, ternyata tidak. Ain ini dikenal di banyak negara dengan istilah evil eye," ungkapnya.

Raam Punjabi juga menyatakan, dari sekian banyak film yang diproduksi oleh rumah produksinya, film Ain menjadi salah satu yang paling mendapat respons antusias dari pasar internasional sebelum penayangan perdana di Tanah Air.

Sementara itu, Fergie Brittany dan Putri Ayudya selaku pemeran utama film Ain mengaku mendapat banyak pelajaran dari keterlibatan mereka dalam film tersebut. Keduanya mengaku, sebelumnya mereka belum mengetahui ada penyakit ain yang disebutkan dalam hadis Nabi.

"Saya sebelumnya belum tahu ada penyakit ain. Saya baru mengetahuinya setelah terlibat dalam film ini. Buat saya, lebih baik mencegah daripada mengobati, dan itu sepertinya cocok untuk ain," kata Putri Ayudia.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Film Ghost in the Cell: Sindiran Keras untuk Pejabat Korup - Image
Music & Movie

Film Ghost in the Cell: Sindiran Keras untuk Pejabat Korup

10 April 2026, 21.03 WIB

Sinopsis Film The Hunger Games: Mockingjay Part 1 (2014), Memulai Reformasi Pemberontakan Melawan Pemerintahan Diktator - Image
Music & Movie

Sinopsis Film The Hunger Games: Mockingjay Part 1 (2014), Memulai Reformasi Pemberontakan Melawan Pemerintahan Diktator

09 April 2026, 04.21 WIB

Baliho Film 'Aku Harus Mati' Dinilai Sensitif, Pramono: Tidak Boleh Terulang! - Image
Jabodetabek

Baliho Film 'Aku Harus Mati' Dinilai Sensitif, Pramono: Tidak Boleh Terulang!

06 April 2026, 19.31 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore