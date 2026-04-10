Film Ghost in the Cell: Sindiran Keras untuk Pejabat Korup

JawaPos.com - Film Ghost in the Cell akan tayang di seluruh bioskop Tanah Air mulai 16 April 2026 mendatang. Film arahan sutradara Joko Anwar tersebut dikemas secara ringan. Bukan hanya menonjolkan nuansa horor yang mencekam, film ini juga dibumbui dengan humor situasional.

Meski cerita di dalamnya cukup ringan, namun pesan yang dibawa oleh film Ghost in the Cell ternyata sangat serius. Yaitu mengangkat isu tentang kerusakan hutan hingga pejabat korup yang serakah.

"Film ini bisa merepresentasikan Indonesia," ujar Joko Anwar dalam jumpa pers di bilangan Epicentrum, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (9/4).

Film ini dipersiapkan Joko Anwar sejak 2018 silam. Jokan menaruh harapan besar Indonesia bisa lebih baik dari tahun 2018 hingga 2025.

Namun nyatanya, dia tidak melihat adanya perbaikan yang serius. Maka dari itu, film Ghost in the Cell dinilai masih sangat relevan dengan situasi yang dihadapi Indonesia saat ini.

"Kita berharap dari 2018 ke 2025 Indonesia bisa lebih baik, tapi ternyata tidak. Korupsi ratusan triliun kita semua tenang-tenang saja. Padahal, itu sudah absurd banget,” kata Joko Anwar.

Penggarapan film Ghost in the Cell dilakukan dengan sangat serius. Salah satu buktinya, set lokasi penjara yang cukup besar menampung banyak orang di dalamnya dibuat khusus untuk film ini.

Film Ghost in the Cell mengangkat cerita tentang kehidupan para narapidana di dalam lapas. Situasi penjara jadi berubah mencekam setelah hadirnya narapidana baru bernama Dimas (Endy Arfian), pria yang berprofesi sebagai wartawan, dituduh membunuh bosnya sendiri.