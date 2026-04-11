Abdul Rahman
11 April 2026, 20.21 WIB

Diadaptasi dari Diary Misteri Sara, Film Cerita Lila Tayang di Bioskop Mulai 18 Juni 2026

Salah satu adegan dalam film Cerita Lila. (istimewa)

JawaPos.com - Film Cerita Lila, sebuah film horor emosional yang diangkat dari kisah Lili dan Lila, diketahui telah dikenal luas oleh publik melalui penelusuran Sara Wijayanto di kanal YouTube Diary Misteri Sara. Kisah ini meninggalkan kesan mendalam bagi banyak penonton karena sarat akan emosi, rasa kehilangan, dan ikatan batin yang kuat antara dua saudara kembar.

Bagian dari rangkaian perilisan film Cerita Lila, diluncurkan first look untuk memberikan sedikit gambaran ke publik, terutama komunitas Saraddicts, yang telah lama menantikan kehadiran film ini.

First look film Cerita Lila yang dirilis, menampilkan potongan adegan emosional yang memperlihatkan relasi mendalam antara ibu dan anak, dibalut dengan nuansa mencekam yang menjadi benang merah cerita. 

Visual yang ditampilkan memberikan gambaran awal tentang atmosfer film yang kuat, intim, sekaligus penuh dengan ketegangan. 

Bobby Prasetyo selaku sutradara film Cerita Lila mengatakan bahwa film ini akan menghadirkan
pengalaman horor yang tidak hanya menakutkan, tapi juga menyentuh secara emosional. Sang sutradara berusaha menerjemahkan kedalaman cerita Lili dan Lila ke dalam bentuk visual yang intim sekaligus mencekam untuk memberikan gambaran kepada para penonton supaya merasakan pengalaman yang lebih utuh.

“Dalam Cerita Lila, kami tidak hanya ingin menghadirkan rasa takut, tapi juga rasa kehilangan, kasih sayang, dan luka batin yang sangat manusiawi," kata Bobby Prasetyo

Sara Wijayanto mengungkapkan, sejak kisah Lili dan Lila dibagikannnya melalui Diary Misteri Sara, ada banyak orang yang ikut merasakan emosi dari ceritanya. Dia pun menyambut antusias versi filmnya akhirnya akan tayang di bioskop pada tahun ini. 

"Saya senang sekali akhirnya
kisah ini bisa hadir dalam format film, dengan pendekatan yang tetap menjaga rasa, emosi, dan
pesan yang ada di dalamnya. Semoga Cerita Lila bisa menjawab penantian para Saraddicts," ungkap Sara Wijayanto.

Film Cerita Lila rencananya akan tayang di bioskop Tanah Air pada 18 Juni 2026.

Artikel Terkait
Film Ain Diminta Sejumlah Negara Sebelum Tayang di Indonesia - Image
Music & Movie

Film Ain Diminta Sejumlah Negara Sebelum Tayang di Indonesia

11 April 2026, 00.02 WIB

Film Ghost in the Cell: Sindiran Keras untuk Pejabat Korup - Image
Music & Movie

Film Ghost in the Cell: Sindiran Keras untuk Pejabat Korup

10 April 2026, 21.03 WIB

Sinopsis Film The Hunger Games: Mockingjay Part 1 (2014), Memulai Reformasi Pemberontakan Melawan Pemerintahan Diktator - Image
Music & Movie

Sinopsis Film The Hunger Games: Mockingjay Part 1 (2014), Memulai Reformasi Pemberontakan Melawan Pemerintahan Diktator

09 April 2026, 04.21 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

3

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

4

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

5

Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global

6

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

7

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

8

Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya

9

Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin

10

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

