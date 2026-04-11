Diadaptasi dari Diary Misteri Sara, Film Cerita Lila Tayang di Bioskop Mulai 18 Juni 2026

JawaPos.com - Film Cerita Lila, sebuah film horor emosional yang diangkat dari kisah Lili dan Lila, diketahui telah dikenal luas oleh publik melalui penelusuran Sara Wijayanto di kanal YouTube Diary Misteri Sara. Kisah ini meninggalkan kesan mendalam bagi banyak penonton karena sarat akan emosi, rasa kehilangan, dan ikatan batin yang kuat antara dua saudara kembar.

Bagian dari rangkaian perilisan film Cerita Lila, diluncurkan first look untuk memberikan sedikit gambaran ke publik, terutama komunitas Saraddicts, yang telah lama menantikan kehadiran film ini.

First look film Cerita Lila yang dirilis, menampilkan potongan adegan emosional yang memperlihatkan relasi mendalam antara ibu dan anak, dibalut dengan nuansa mencekam yang menjadi benang merah cerita.

Visual yang ditampilkan memberikan gambaran awal tentang atmosfer film yang kuat, intim, sekaligus penuh dengan ketegangan.

Bobby Prasetyo selaku sutradara film Cerita Lila mengatakan bahwa film ini akan menghadirkan

pengalaman horor yang tidak hanya menakutkan, tapi juga menyentuh secara emosional. Sang sutradara berusaha menerjemahkan kedalaman cerita Lili dan Lila ke dalam bentuk visual yang intim sekaligus mencekam untuk memberikan gambaran kepada para penonton supaya merasakan pengalaman yang lebih utuh.

“Dalam Cerita Lila, kami tidak hanya ingin menghadirkan rasa takut, tapi juga rasa kehilangan, kasih sayang, dan luka batin yang sangat manusiawi," kata Bobby Prasetyo

Sara Wijayanto mengungkapkan, sejak kisah Lili dan Lila dibagikannnya melalui Diary Misteri Sara, ada banyak orang yang ikut merasakan emosi dari ceritanya. Dia pun menyambut antusias versi filmnya akhirnya akan tayang di bioskop pada tahun ini.

"Saya senang sekali akhirnya

kisah ini bisa hadir dalam format film, dengan pendekatan yang tetap menjaga rasa, emosi, dan

pesan yang ada di dalamnya. Semoga Cerita Lila bisa menjawab penantian para Saraddicts," ungkap Sara Wijayanto.