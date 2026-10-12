Pebalap Asal Bantul Aldi Satya Mahendra Berpeluang Naik ke Moto2 Pada 2028 Bersama Yamaha

JawaPos.com – Aldi Satya Mahendra, pebalap asal Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, diproyeksikan naik ke kelas Moto2 pada 2028 setelah menunjukkan perkembangan positif di World Supersport.

Yamaha menargetkan pebalap Indonesia tersebut mampu menembus tiga besar klasemen pada musim 2027 sebagai bekal menuju jenjang kompetisi yang lebih tinggi.

Manager Motorsport PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Wahyu Rusmayadi, menyebut Aldi perlu meningkatkan performa agar mampu bersaing memperebutkan podium dan kemenangan sebelum promosi ke Moto2.

Managing Director Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, menilai Aldi sebagai pebalap penting bagi Yamaha karena telah mencatatkan sejarah sebagai juara dunia pertama Indonesia.

Paolo beranggapan bahwa promosi Aldi ke World Supersport merupakan langkah yang sesuai dengan kemampuannya, sementara perkembangan profesionalisme dan kecepatan menjadi modal penting untuk melanjutkan karier.

Yamaha juga berupaya memperkuat pembinaan pebalap muda di tingkat regional guna membuka peluang bagi generasi berikutnya untuk menembus kejuaraan dunia, termasuk Moto3.

Wahyu menjelaskan, pencapaian Aldi di World Supersport pada 2027 akan menjadi salah satu faktor penentu dalam rencana promosi ke Moto2 pada tahun berikutnya.

Yamaha menargetkan Aldi mampu menjadi pesaing papan atas dengan peluang meraih podium atau kemenangan sehingga dapat memasuki kelas tersebut dengan bekal prestasi yang kuat.