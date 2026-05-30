Klasemen WorldSSP 2026 Usai Race 1 Aragon: Aldi Satya Mahendra Bertahan di 12 Besar

JawaPos.com - Persaingan perebutan gelar juara World Supersport (WorldSSP) 2026 semakin memanas setelah Race 1 seri Aragon yang digelar di Sirkuit MotorLand Aragon, Spanyol, Sabtu (30/5/2026).

Hasil balapan terbaru membuat peta persaingan klasemen pembalap mengalami sejumlah perubahan penting, terutama di papan tengah hingga posisi lima besar.

Pembalap AS BLU CRU Racing Yamaha, Albert Arenas, masih menjadi sosok yang paling nyaman di puncak klasemen sementara. Tambahan poin dari Race 1 Aragon membuat rider asal Spanyol tersebut kini mengoleksi 186 poin dan memperlebar peluangnya dalam perburuan gelar musim ini.

Arenas tampil konsisten sejak awal musim. Meski tidak selalu menjadi pemenang di setiap balapan, kemampuannya mengumpulkan poin secara stabil menjadi senjata utama yang membuatnya unggul cukup jauh dari para rival. Konsistensi itu pula yang kini menempatkannya sebagai kandidat terkuat juara WorldSSP 2026.

Di posisi kedua, pembalap ZXMoto Factory Evan Bros Racing, Valentin Debise, masih menjadi pesaing terdekat Arenas. Rider asal Prancis tersebut mengumpulkan 155 poin atau tertinggal 31 angka dari pemuncak klasemen.

Debise sejauh ini menjadi salah satu pembalap paling kompetitif musim ini dengan beberapa kemenangan yang berhasil diraih. Namun, hasil yang kurang maksimal di sejumlah seri membuat jaraknya dengan Arenas masih cukup lebar.

Sementara itu, posisi ketiga ditempati Jaume Masia dari Orelac Racing Verdnatura. Mantan pembalap Grand Prix tersebut telah mengumpulkan 141 poin dan masih memiliki peluang besar untuk menekan dua pembalap di atasnya.

Masia menjadi salah satu pembalap paling konsisten sepanjang paruh awal musim. Ia beberapa kali naik podium dan sempat memimpin klasemen pada fase awal kompetisi sebelum akhirnya disalip oleh Arenas.