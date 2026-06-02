Rider Indonesia Makin Kompetitif di World Supersport, Aldi Satya Mahendra Raih Hasil Gemilang di Spanyol

JawaPos.com - Pebalap muda Indonesia Aldi Satya Mahendra kembali menunjukkan perkembangan signifikan di ajang World Supersport 2026. Rider binaan Yamaha Racing Indonesia tersebut sukses mempertahankan konsistensi perolehan poin setelah tampil impresif pada seri keenam yang berlangsung di Sirkuit MotorLand Aragon, Spanyol, pada 29-31 Mei 2026.

Aldi tidak hanya berhasil memenuhi target finis lima besar, tetapi juga memperlihatkan daya saing tinggi melawan para pebalap papan atas dunia. Hasil ini sekaligus mempertegas kemampuannya beradaptasi dengan karakter sirkuit Eropa yang semakin kompetitif.

Pada race pertama, pebalap yang akrab disapa El' Dablek itu finis di posisi keenam setelah terlibat pertarungan sengit hingga lap terakhir. Bahkan, Aldi hanya terpaut 0,053 detik dari Jaume Masia yang berada di posisi kelima.

Performa lebih impresif ditunjukkan pada race kedua. Aldi tampil agresif sejak awal balapan dan sempat memimpin jalannya lomba sebelum akhirnya mengakhiri balapan di posisi kelima.

Hasil tersebut menjadi salah satu pencapaian terbaiknya musim ini sekaligus memperpanjang catatan positif dalam dua seri terakhir.

Sebelumnya, Aldi juga mampu menembus lima besar pada putaran di Autodrom Most, Republik Ceko. Konsistensi tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi enam seri tersisa hingga akhir musim.

"Setengah musim balap sudah dijalani dengan podium bersejarah kemudian mampu mengatasi berbagai tantangan hingga bangkit kembali. Hasil lima besar pada dua seri terakhir membuat saya semakin percaya diri untuk mempertahankan performa ini. Saya akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan hasil di seri-seri berikutnya," ujar Aldi Satya Mahendra.

Tambahan 21 poin dari Aragon membuat pebalap AS BLU CRU Yamaha Racing Team itu kini mengoleksi total 75 poin. Raihan tersebut menempatkannya di posisi ke-12 klasemen sementara World Supersport 2026.

Meski masih berada di luar 10 besar, peluang Aldi untuk memperbaiki posisi klasemen masih sangat terbuka. Dengan enam putaran tersisa hingga Oktober mendatang, konsistensi meraih poin akan menjadi kunci bagi pebalap asal Indonesia tersebut untuk terus merangsek ke papan tengah.