Link Live Streaming WorldSBK Ceko 2026, Ini Jadwal Lengkap Race dan Aksi Rider Indonesia

JawaPos.com - Ajang World Superbike atau WorldSBK 2026 kembali berlanjut akhir pekan ini. Seri kelima musim ini akan berlangsung di Sirkuit Autodrom Most, Ceko, pada 15-17 Mei 2026 dan bisa disaksikan melalui live streaming di Vidio serta tayangan SPOTV.

Balapan di Most diprediksi berlangsung sengit. Persaingan papan atas klasemen makin memanas setelah beberapa seri awal menghadirkan duel ketat antar pembalap Ducati, Yamaha, Kawasaki, hingga BMW.

Sorotan utama tentu mengarah kepada pembalap Aruba.it Racing Ducati, Nicolo Bulega. Rider asal Italia itu sedang berada dalam performa impresif usai tampil dominan pada seri sebelumnya. Bulega diperkirakan kembali menjadi kandidat kuat peraih kemenangan di Ceko.

Selain Bulega, nama-nama besar lain seperti Alvaro Bautista, Danilo Petrucci, Alex Lowes, hingga Miguel Oliveira juga siap memberikan perlawanan sengit di lintasan Most yang dikenal cukup teknikal dan menuntut konsistensi tinggi dari para rider.

Bagi penggemar balap motor di Indonesia, seri kali ini juga menarik karena kehadiran para pembalap Tanah Air.

Aldi Satya Mahendra kembali turun di kelas WorldSSP dan bertekad melanjutkan tren positif setelah mampu menembus posisi 10 besar pada seri sebelumnya.

Tak hanya Aldi, Indonesia juga memiliki wakil di kelas WorldSPB lewat Arai Agaska dan Felix Putra Mulya. Kehadiran mereka menjadi bukti perkembangan talenta balap Indonesia di level internasional.

Autodrom Most sendiri dikenal sebagai salah satu sirkuit yang cukup menantang di kalender WorldSBK.