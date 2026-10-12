Max Verstappen Ukir Sejarah dengan Meraih Kemenangan Perdana di F1 Singapura 2026

JawaPos.com – Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan pertamanya di Grand Prix Singapura Formula 1 setelah tampil dominan bersama Red Bull dalam balapan yang berlangsung sengit.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (12/10), Juara dunia empat kali tersebut berhasil mengalahkan Charles Leclerc dari Ferrari dengan keunggulan sekitar tujuh detik sekaligus melanjutkan tren positif setelah memenangi balapan sprint pada Sabtu.

Verstappen menghadapi tekanan terbesar pada awal perlombaan, tetapi mampu mempertahankan posisi terdepan sebelum memperlebar jarak dan mengendalikan jalannya balapan hingga finis.

Meski tampil dominan, Verstappen sempat menghadapi kendala komunikasi radio yang menyulitkan tim Red Bull menyampaikan instruksi selama paruh kedua balapan.

Teknisi balapnya, Gianpiero Lambiase, bahkan harus menggunakan pesan berkode untuk tetap berkomunikasi dengan pembalap asal Belanda tersebut.

Kendala itu tidak menghalangi Verstappen mengamankan kemenangan ke-73 sepanjang kariernya di Formula 1 sekaligus mencatatkan pencapaian baru di Sirkuit Marina Bay.

Di belakang Verstappen, Leclerc menyelesaikan balapan di posisi kedua, sedangkan Andrea Kimi Antonelli melengkapi podium untuk Mercedes di urutan ketiga.

Lando Norris dan Oscar Piastri masing-masing finis di posisi keempat dan kelima, sementara Lewis Hamilton harus puas di urutan keenam setelah strategi penggunaan ban tidak membuahkan hasil yang diharapkan.