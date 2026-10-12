Max Verstappen Kalahkan Lewis Hamilton dalam Sprint Singapura yang Banyak Diwarnai Crash

JawaPos.com – Max Verstappen berhasil mengalahkan Lewis Hamilton untuk memenangkan balapan sprint Grand Prix Singapura dalam persaingan yang berlangsung dramatis di Sirkuit Jalan Raya Marina Bay.

Dilansir dari laman Crash pada Minggu (11/10), Pembalap Red Bull tersebut sempat kehilangan posisi terdepan dari George Russell, tetapi kembali memimpin setelah Russell mengalami kecelakaan pada lap kedua dalam kondisi lintasan basah.

Verstappen kemudian mampu melewati fase mulai ulang balapan setelah safety car dan mempertahankan keunggulannya dari Hamilton hingga garis finis.

Hamilton mengawali balapan dengan impresif setelah melesat dari posisi keenam ke urutan ketiga, tetapi tidak mampu mengejar Verstappen untuk memperebutkan kemenangan.

Charles Leclerc finis di posisi ketiga setelah mengungguli Andrea Kimi Antonelli, yang tetap memperbesar keunggulannya dalam klasemen kejuaraan menjadi 89 poin setelah Russell gagal meraih poin.

Sementara itu, Liam Lawson menempati posisi kelima, diikuti Ollie Bearman, Nico Hülkenberg, dan Lando Norris yang harus menghadapi insiden dengan rekan setimnya, Oscar Piastri.

Drama semakin memuncak pada lap terakhir ketika Norris dan Piastri bertabrakan saat bersaing memperebutkan posisi keempat, sehingga Piastri tidak dapat melanjutkan balapan.

Insiden tersebut menjadi bagian dari balapan sprint sepanjang 20 lap yang kacau, dengan sembilan pembalap dilaporkan gagal menyelesaikan perlombaan.