Max Verstappen Menang Sprint GP Singapura, Start Buruk Jadi Pekerjaan Rumah

JawaPos.com – Max Verstappen meraih kemenangan dalam sprint race Grand Prix Singapura, Sabtu (10/10). Namun, hasil positif tersebut belum sepenuhnya memuaskan pembalap Red Bull Racing itu. Verstappen menilai masih ada persoalan yang harus segera dibenahi, terutama saat memulai balapan.

Balapan di Sirkuit Marina Bay berlangsung dalam kondisi sulit setelah hujan deras mengguyur lintasan. Situasi tersebut membuat penyelenggara menunda start selama 30 menit.

Verstappen yang memulai sprint dari pole position justru kehilangan posisi terdepan sesaat setelah start. Pembalap Mercedes George Russell berhasil melewatinya sebelum memasuki tikungan pertama.

Beruntung bagi Verstappen, Russell kemudian kehilangan kendali dan menabrak dinding pembatas di tikungan 2. Insiden itu membuat Verstappen kembali mengambil alih pimpinan balapan hingga finis.

Meski berhasil menang, Verstappen menegaskan bahwa persoalan start tidak boleh kembali terulang pada balapan utama yang berlangsung Minggu (11/10).

“Saya kembali melakukan start yang sangat buruk. Itu jelas menjadi sesuatu yang harus kami perbaiki. Sebab, jika hal serupa terjadi besok (hari ini), balapan bisa berakhir, terutama jika tidak ada kejadian luar biasa,” ujar Verstappen.

Verstappen juga tidak ingin terlena dengan kemenangan sprint tersebut. Sejak pertama kali berkarier di Formula 1, dia belum pernah memenangi balapan utama di Singapura. Karena itu, pembalap asal Belanda tersebut memasang target jelas untuk memutus catatan tersebut.