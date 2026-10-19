Dari Safety Car hingga Pembalap, Gapura Angkasa Tangani MotoGP Mandalika

‎JawaPos.com - Di balik balapan kelas dunia gelaran MotoGP Mandalika 2026, ada operasi logistik udara yang harus berjalan presisi, mulai dari pengangkutan kendaraan operasional hingga penanganan kargo dan kedatangan para pembalap.

PT Gapura Angkasa bersama sejumlah pemangku kepentingan memastikan rantai layanan tersebut berjalan di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat.

‎‎Dalam penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP Mandalika) 2026, Qatar Airways Cargo mengoperasikan pesawat kargo Boeing 777 Freighter (B777F) untuk mengangkut berbagai kebutuhan logistik balapan.

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Muatannya mencakup kendaraan logistik, mobil pengaman atau safety car, serta perlengkapan pendukung operasional.

‎‎PT Gapura Angkasa menangani proses kedatangan hingga keberangkatan kembali pesawat dan kargo.

Seluruh rangkaian penanganan tersebut mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan ketepatan waktu untuk mendukung kelancaran operasional ajang balap internasional tersebut.

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‎Kebutuhan logistik menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan MotoGP karena berbagai perlengkapan operasional harus tiba dan ditangani sesuai jadwal.

Keterlambatan dalam rantai transportasi berpotensi mengganggu persiapan penyelenggaraan, sehingga koordinasi antara maskapai kargo, pengelola bandara, dan penyedia layanan darat menjadi krusial.‎