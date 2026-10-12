Moto2 Mandalika Dibuka dengan Insiden Horror Saat 4 Pembalap Alami Crash hingga Red Flag Dikibarkan

JawaPos.com – Balapan Moto2 Grand Prix Pertamina Indonesia 2026 di Sirkuit Internasional Mandalika diwarnai kecelakaan beruntun yang melibatkan empat pembalap di Tikungan 1 hingga memaksa pengibaran bendera merah atau red flag.

Dilansir dari laman resmi MotoGP pada Senin (12/10), Insiden bermula ketika Daniel Holgado menabrak bagian belakang motor rekan setimnya, David Alonso, sehingga keduanya terjatuh, kemudian Joe Roberts dan Collin Veijer turut mengalami kecelakaan saat berusaha menghindari motor yang terjatuh di lintasan.

Beruntung, keempat pembalap tersebut dapat kembali ke pit dengan kondisi relatif tidak mengalami cedera serius, meskipun Alonso tidak dapat melanjutkan balapan akibat kerusakan parah pada motornya, sedangkan Roberts akhirnya mundur karena mengalami masalah rem belakang.

Setelah balapan dimulai kembali, Alex Escrig langsung memimpin perlombaan diikuti Izan Guevara, sementara Holgado sempat bertahan di kelompok depan sebelum posisinya diambil alih Manuel Gonzalez.

Persaingan semakin ketat ketika Guevara mulai memangkas jarak dengan Escrig, tetapi masalah teknis yang dialami pemimpin balapan tersebut menjelang dua putaran terakhir membuatnya kehilangan posisi terdepan.

Kesempatan itu dimanfaatkan Guevara untuk meraih kemenangan ketiga secara beruntun, sedangkan Gonzalez finis di posisi kedua dan Holgado berhasil mengamankan podium ketiga setelah melewati akhir pekan yang penuh insiden.

Hasil tersebut membuat persaingan perebutan gelar juara dunia Moto2 semakin menarik karena Guevara kembali memperkecil selisih poin dengan Gonzalez menjadi 6,5 poin.

Senna Agius finis di posisi keempat setelah memulai balapan dari urutan ke-13, disusul Daniel Muñoz yang melengkapi lima besar, sementara Ivan Ortola menempati posisi keenam.