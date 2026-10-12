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Risma Azzah Fatin
Senin, 12 Oktober 2026 | 21.05 WIB

Manuel Gonzalez Sukses Raih Podium 2 Moto2 Mandalika Usai Memulai Balapan dari Posisi 10

Manuel Gonzalez (Instagram @manugonzalez_18) - Image

Manuel Gonzalez (Instagram @manugonzalez_18)

JawaPos.com – Manuel Gonzalez menunjukkan penampilan impresif dalam balapan Moto2 Grand Prix Pertamina Indonesia 2026 dengan berhasil finis di posisi kedua meski memulai perlombaan dari urutan ke-10.

Dilansir dari laman resmi MotoGP pada Senin (12/10), Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP tersebut mampu memperbaiki posisinya secara bertahap hingga menembus kelompok terdepan dan menjaga peluangnya dalam persaingan gelar juara dunia.

Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Gonzalez karena ia berhasil meminimalkan kehilangan poin dari Izan Guevara yang meraih kemenangan ketiga secara beruntun di Sirkuit Mandalika.

Gonzalez mulai menunjukkan kemajuan ketika berhasil naik ke posisi keenam, kemudian kelima, pada awal balapan sebelum melanjutkan pergerakannya menuju barisan depan.

Memasuki lap ketujuh, ia sudah menempati posisi keempat dan tidak lama kemudian berhasil merebut posisi ketiga setelah Daniel Holgado kesulitan mempertahankan kecepatannya.

Konsistensi Gonzalez membawanya semakin dekat dengan posisi terdepan, sementara persaingan semakin terbuka setelah Alex Escrig yang memimpin balapan mengalami masalah teknis menjelang akhir perlombaan.

Kesempatan tersebut turut memengaruhi hasil akhir balapan, dengan Gonzalez berhasil mengamankan posisi kedua di belakang Guevara dan unggul dalam perolehan poin penting untuk kejuaraan.

Meski Guevara kembali memangkas selisih poin, Gonzalez tetap mampu membatasi kerugiannya berkat tambahan 20 poin dari finis kedua, sehingga jarak keduanya kini menjadi 6,5 poin.

Performa Gonzalez di Mandalika menjadi bukti kebangkitannya setelah hasil kurang memuaskan pada hari sebelumnya sekaligus menjaga persaingan perebutan gelar Moto2 tetap ketat menjelang seri berikutnya di Phillip Island, Australia.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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