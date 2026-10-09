Logo JawaPos
HomeMoto GP
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00.14 WIB

Raul Fernandez Terdepan, Aprilia Kuasai Practice MotoGP Indonesia 2026

Raul Fernandez langsung membalas kepercayaan Trackhouse dengan menjuarai GP Inggris 2026 di Silverstone usai memperpanjang kontrak. (Instagram @raulfernandez_25) - Image

Raul Fernandez langsung membalas kepercayaan Trackhouse dengan menjuarai GP Inggris 2026 di Silverstone usai memperpanjang kontrak. (Instagram @raulfernandez_25)

JawaPos.com - Pebalap Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez, menjadi yang terdepan pada sesi practice MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Jumat (9/10) sore WIB.

Marco Bezzecchi dan Jorge Martin melengkapi tiga teratas, sehingga membuat Aprilia mendominasi sesi tersebut. 

Fernandez menjadi yang tercepat dengan mencatat waktu 1 menit 28,725 detik. Pebalap asal Spanyol itu mengasapi langsung rider pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi, yang finis posisi kedua dengan berjarak 0,219 detik. 

Tandem Bezzecchi, Jorge Martin, berada di posisi ketiga dengan selisih 0,481 detik dari Fernandez. Hasil Aprilia di practice ini jelas menjadi ancaman bagi para pesaingnya pada sesi sprint race dan balapan utama. 

Kemudian posisi keempat dihuni oleh Pedro Acosta (Red Bull KTM), disusul Marc Marquez (Ducati Lenovo) yang finis di belakangnya. Bagi Marquez, hasil tersebut terbilang cukup positif karena dirinya punya asa untuk menaklukkan Sirkuit Mandalika pada sprint race dan balapan utama. 

Di sisi lain, kesuksesan Marquez finis posisi kelima juga cukup beruntung. Pasalnya, rider berjuluk Baby Alien itu nyaris terjatuh di tikungan pertama. Beruntung, ia masih mampu menjaga keseimbangan kuda besinya. 

Kemudian, posisi enam hingga ke-10 dihuni oleh Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46), Fabio Quartararo (Monster Yamaha), Alex Marquez (Gresini Racing), Franco Morbidelli (Pertamina VR46), dan Franceco Bagnaia (Ducati Lenovo). 

Dengan begitu, ke-10 pembalap tersebut berhak lolos langsung ke Q2 pada sesi kualifikasi. Sementara 12 pembalap terbawah, harus memulai perjuangannya dari Q1 pada babak kualifikasi.

Pebalap yang gagal lolos langsung di antaranya adalah Fermin Aldeguer, Ai Ogura, Luca Marini, Maverick Vinales, Johann Zarco, hingga Aleix Espargaro. 

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jelang MotoGP Indonesia 2026, Fermin Aldeguer Harap Cuaca Mandalika Mendukung - Image
Moto GP

Jelang MotoGP Indonesia 2026, Fermin Aldeguer Harap Cuaca Mandalika Mendukung

Kamis, 8 Oktober 2026 | 01.17 WIB

Alex Marquez Ungkap Resep Jaga Kondisi Fisik dan Mental di Tengah Padatnya MotoGP - Image
Sports

Alex Marquez Ungkap Resep Jaga Kondisi Fisik dan Mental di Tengah Padatnya MotoGP

Rabu, 7 Oktober 2026 | 20.31 WIB

Fermin Aldeguer Targetkan Podium di MotoGP Indonesia 2026 - Image
Sports

Fermin Aldeguer Targetkan Podium di MotoGP Indonesia 2026

Rabu, 7 Oktober 2026 | 20.29 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore