Raul Fernandez Terdepan, Aprilia Kuasai Practice MotoGP Indonesia 2026

JawaPos.com - Pebalap Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez, menjadi yang terdepan pada sesi practice MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Jumat (9/10) sore WIB.

Marco Bezzecchi dan Jorge Martin melengkapi tiga teratas, sehingga membuat Aprilia mendominasi sesi tersebut.

Fernandez menjadi yang tercepat dengan mencatat waktu 1 menit 28,725 detik. Pebalap asal Spanyol itu mengasapi langsung rider pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi, yang finis posisi kedua dengan berjarak 0,219 detik.

Tandem Bezzecchi, Jorge Martin, berada di posisi ketiga dengan selisih 0,481 detik dari Fernandez. Hasil Aprilia di practice ini jelas menjadi ancaman bagi para pesaingnya pada sesi sprint race dan balapan utama.

Kemudian posisi keempat dihuni oleh Pedro Acosta (Red Bull KTM), disusul Marc Marquez (Ducati Lenovo) yang finis di belakangnya. Bagi Marquez, hasil tersebut terbilang cukup positif karena dirinya punya asa untuk menaklukkan Sirkuit Mandalika pada sprint race dan balapan utama.

Di sisi lain, kesuksesan Marquez finis posisi kelima juga cukup beruntung. Pasalnya, rider berjuluk Baby Alien itu nyaris terjatuh di tikungan pertama. Beruntung, ia masih mampu menjaga keseimbangan kuda besinya.

Kemudian, posisi enam hingga ke-10 dihuni oleh Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46), Fabio Quartararo (Monster Yamaha), Alex Marquez (Gresini Racing), Franco Morbidelli (Pertamina VR46), dan Franceco Bagnaia (Ducati Lenovo).

Dengan begitu, ke-10 pembalap tersebut berhak lolos langsung ke Q2 pada sesi kualifikasi. Sementara 12 pembalap terbawah, harus memulai perjuangannya dari Q1 pada babak kualifikasi.