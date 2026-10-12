Logo JawaPos
HomeMoto GP
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Senin, 12 Oktober 2026 | 20.58 WIB

Raul Fernandez Ungkap Jari Tanganya Patah Usai Berjuang Rebut Podium di MotoGP Indonesia 2026

Raul Fernandez (Crash) - Image

Raul Fernandez (Crash)

JawaPos.com – Raul Fernandez membuat pengungkapan mengejutkan setelah berhasil finis di posisi kedua pada Grand Prix Indonesia 2026 di Sirkuit Pertamina Mandalika, dengan mengaku mengalami patah pada dua jari tangannya.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (12/10), Pembalap Trackhouse MotoGP tersebut sebelumnya mengalami kecelakaan saat sprint pada Sabtu setelah bertabrakan dengan rekan sesama pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, yang membuat partisipasinya dalam balapan utama sempat diragukan.

Meski telah meraih pole position untuk pertama kalinya, Fernandez memilih merahasiakan kondisi cedera sebenarnya dan tetap fokus menghadapi balapan hingga berhasil mengamankan podium.

Fernandez mengungkapkan bahwa awalnya ia mengetahui satu jarinya patah, terutama karena jari telunjuk tersebut biasa digunakan untuk mengoperasikan rem, tetapi baru menyadari cedera pada jari kedua ketika bangun pada Minggu pagi.

Kondisi tersebut memaksanya mengubah cara mengerem dan menyesuaikan posisi tangan di setang, sementara tim Trackhouse turut melakukan penyesuaian pada posisi rem agar ia tetap dapat mengendarai motornya.

Fernandez mengakui seluruh patokan pengereman dan menikung yang biasa digunakannya menjadi tidak relevan sehingga ia harus memulai kembali proses adaptasi dari awal.

Kendati mengalami rasa sakit dan kesulitan menjaga konsentrasi, Fernandez mampu memimpin balapan selama 18 dari total 27 putaran sebelum akhirnya finis di posisi kedua.

Fernandez mengaku mulai merasakan kelelahan berat setelah melewati sekitar 13 hingga 14 putaran karena harus terus berkonsentrasi mengendalikan motor dengan kondisi tangan yang cedera.

Hasil tersebut menjadi pencapaian luar biasa bagi Fernandez, yang berhasil mengatasi keterbatasan fisiknya untuk meraih podium di Mandalika meskipun mengalami patah dua jari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Balapan Lagi di Mandalika, Marc Marquez Ogah Dihantui Masa Lalu - Image
Moto GP

Balapan Lagi di Mandalika, Marc Marquez Ogah Dihantui Masa Lalu

Minggu, 11 Oktober 2026 | 00.06 WIB

Marc Marquez Juara Sprint Mandalika, Rebut Puncak Klasemen MotoGP 2026 - Image
Sports

Marc Marquez Juara Sprint Mandalika, Rebut Puncak Klasemen MotoGP 2026

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.38 WIB

Marc Marquez Sebut Ducati Lebih Kompetitif dari Perkiraan Usai Jalani Practice MotoGP Indonesia 2026 - Image
Moto GP

Marc Marquez Sebut Ducati Lebih Kompetitif dari Perkiraan Usai Jalani Practice MotoGP Indonesia 2026

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02.55 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore