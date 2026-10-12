Raul Fernandez Ungkap Jari Tanganya Patah Usai Berjuang Rebut Podium di MotoGP Indonesia 2026

JawaPos.com – Raul Fernandez membuat pengungkapan mengejutkan setelah berhasil finis di posisi kedua pada Grand Prix Indonesia 2026 di Sirkuit Pertamina Mandalika, dengan mengaku mengalami patah pada dua jari tangannya.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (12/10), Pembalap Trackhouse MotoGP tersebut sebelumnya mengalami kecelakaan saat sprint pada Sabtu setelah bertabrakan dengan rekan sesama pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, yang membuat partisipasinya dalam balapan utama sempat diragukan.

Meski telah meraih pole position untuk pertama kalinya, Fernandez memilih merahasiakan kondisi cedera sebenarnya dan tetap fokus menghadapi balapan hingga berhasil mengamankan podium.

Fernandez mengungkapkan bahwa awalnya ia mengetahui satu jarinya patah, terutama karena jari telunjuk tersebut biasa digunakan untuk mengoperasikan rem, tetapi baru menyadari cedera pada jari kedua ketika bangun pada Minggu pagi.

Kondisi tersebut memaksanya mengubah cara mengerem dan menyesuaikan posisi tangan di setang, sementara tim Trackhouse turut melakukan penyesuaian pada posisi rem agar ia tetap dapat mengendarai motornya.

Fernandez mengakui seluruh patokan pengereman dan menikung yang biasa digunakannya menjadi tidak relevan sehingga ia harus memulai kembali proses adaptasi dari awal.

Kendati mengalami rasa sakit dan kesulitan menjaga konsentrasi, Fernandez mampu memimpin balapan selama 18 dari total 27 putaran sebelum akhirnya finis di posisi kedua.

Fernandez mengaku mulai merasakan kelelahan berat setelah melewati sekitar 13 hingga 14 putaran karena harus terus berkonsentrasi mengendalikan motor dengan kondisi tangan yang cedera.