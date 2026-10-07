Alex Marquez Sebut Persiapannya Jelang GP Indonesia Berjalan Lancar

Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, hadir dalam acara Meet & Greet BOLD Riders X Gresini Racing di Jakarta, Rabu (7/10). (FOTO: Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pembalap Gresini Racing Alex Marquez menyebut persiapannya menjelang Grand Prix Indonesia berjalan lancar.
Pembalap asal Spanyol tersebut ingin mengulang hasil manis kala meraih podium ketiga musim lalu dalam balapan utama yang nantinya berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Minggu.
“Semuanya berjalan lancar. Persiapan kami cukup baik; kami berusaha untuk tiba di sini dengan kondisi prima dan energi penuh, dan sejauh ini semuanya berjalan dengan baik, kami akan berusaha tampil cepat di sana," kata Alex kepada pewarta di Jakarta, Rabu.
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"Ya, kami akan berusaha tampil cepat dan mengulangi pencapaian podium seperti tahun lalu. Itulah target kami," imbuh pembalap berusia 30 tahun tersebut.
Meski demikian, pembalap bernomor 73 tersebut mengatakan bahwa sirkuit yang masuk dalam kalender MotoGP pada musim 2022 tersebut merupakan sebuah tantangan yang sulit untuk ditaklukkan timnya.
“Kami sadar mungkin ini bukan lintasan yang paling ideal bagi kami, tetapi kami akan berupaya keras untuk tampil cepat dan kembali naik podium," ucap adik Marc Marquez tersebut.
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Alex dan rekan setimnya Fermin Aldeguer hadir untuk menyapa para penggemar di Jakarta dalam acara yang diselenggarakan oleh Bold Racing.
Selain berbagi mengenai persiapan di GP Indonesia, dalam acara tersebut Alex juga bercengkrama dengan para penggemar dengan mengadakan sesi swafoto dan pemberian tanda tangan.
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