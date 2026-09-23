Luca Marini Nyeri Dada Usai Terkena Serpihan di GP Austria, Diduga Bagian Motor Quartararo

Luca Marini terkena serpihan motor di MotoGP Austria. (@lucamarini10/Instagram)
JawaPos.com - Luca Marini mengalami insiden menegangkan saat menjalani balapan MotoGP Austria pada Minggu (20/9).
Pebalap Italia itu terkena serpihan motor di bagian dada ketika melaju dengan kecepatan tinggi saat balapan. Marini menduga serpihan yang menghantam tubuhnya berasal dari bagian sayap motor Yamaha milik Fabio Quartararo. Insiden itu terjadi saat Marini memasuki pengereman menuju Tikungan 4.
Luca Marini mengaku sempat melihat serpihan itu datang ke arahnya. Namun, dengan kecepatan yang mencapai sekitar 350 kilometer per jam, pebalap asal Italia itu tidak memiliki banyak waktu untuk menghindari benda yang melayang di lintasan. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Marini menjelaskan bahwa dirinya melihat bagian berwarna biru sebelum serpihan itu menghantam bagian dadanya.
Baca Juga:Jorge Martin Pilih Tunda Operasi Usai Merebut Kembali Puncak Klasemen MotoGP 2026 di Austria
“Saya pikir itu sayap Quartararo karena saya melihat bagian berwarna biru yang menghantam saya saat pengereman di Tikungan 4,” kata Marini. Pebalap Honda itu sebenarnya sudah berusaha menghindari serpihan itu. Namun, upayanya tidak berhasil, benda itu pun tetap mengenai tubuhnya. “Saya melihat sayap itu datang ke arah saya. Saya mencoba menghindarinya, tetapi akhirnya mengenai bagian sini, di dada,” ujar Marini.
Benturan itu ternyata cukup keras. Marini merasakan nyeri pada bagian dada selama melewati beberapa tikungan setelah insiden. Meskipun demikian, Marini berusaha mengesampingkan rasa sakit dan tetap berkonsentrasi untuk menyelesaikan balapan.
Baca Juga:Pedro Acosta Akhiri Penantian Panjang dengan Raih Kemenangan Pertama di MotoGP Austria 2026
“Saya merasakan banyak rasa sakit selama dua tikungan tersebut. Kemudian saya mencoba untuk tidak memikirkannya dan berkonsentrasi pada balapan,” tutur Marini.
Marini akhirnya mampu melanjutkan balapan hingga finis dengan posisi ke-14. Setelah balapan berakhir, Marini mengakui bahwa kejadian itu sempat membuatnya khawatir. “Saya baik-baik saja, tetapi awalnya saya sedikit khawatir. Saya masih merasakan sedikit sakit di dada, tetapi untungnya semuanya berjalan dengan baik. Ini bisa saja berakhir jauh lebih buruk bagi saya,” kata Marini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu
10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022