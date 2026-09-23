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Aprillia JP
Rabu, 23 September 2026 | 20.10 WIB

Luca Marini Nyeri Dada Usai Terkena Serpihan di GP Austria, Diduga Bagian Motor Quartararo

Luca Marini terkena serpihan motor di MotoGP Austria. (@lucamarini10/Instagram) - Image

Luca Marini terkena serpihan motor di MotoGP Austria. (@lucamarini10/Instagram)

JawaPos.com - Luca Marini mengalami insiden menegangkan saat menjalani balapan MotoGP Austria pada Minggu (20/9).

Pebalap Italia itu terkena serpihan motor di bagian dada ketika melaju dengan kecepatan tinggi saat balapan. Marini menduga serpihan yang menghantam tubuhnya berasal dari bagian sayap motor Yamaha milik Fabio Quartararo. Insiden itu terjadi saat Marini memasuki pengereman menuju Tikungan 4.

Luca Marini mengaku sempat melihat serpihan itu datang ke arahnya. Namun, dengan kecepatan yang mencapai sekitar 350 kilometer per jam, pebalap asal Italia itu tidak memiliki banyak waktu untuk menghindari benda yang melayang di lintasan. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Marini menjelaskan bahwa dirinya melihat bagian berwarna biru sebelum serpihan itu menghantam bagian dadanya. 

“Saya pikir itu sayap Quartararo karena saya melihat bagian berwarna biru yang menghantam saya saat pengereman di Tikungan 4,” kata Marini. Pebalap Honda itu sebenarnya sudah berusaha menghindari serpihan itu. Namun, upayanya tidak berhasil, benda itu pun tetap mengenai tubuhnya. “Saya melihat sayap itu datang ke arah saya. Saya mencoba menghindarinya, tetapi akhirnya mengenai bagian sini, di dada,” ujar Marini.

Benturan itu ternyata cukup keras. Marini merasakan nyeri pada bagian dada selama melewati beberapa tikungan setelah insiden. Meskipun demikian, Marini berusaha mengesampingkan rasa sakit dan tetap berkonsentrasi untuk menyelesaikan balapan.

“Saya merasakan banyak rasa sakit selama dua tikungan tersebut. Kemudian saya mencoba untuk tidak memikirkannya dan berkonsentrasi pada balapan,” tutur Marini.

Marini akhirnya mampu melanjutkan balapan hingga finis dengan posisi ke-14. Setelah balapan berakhir, Marini mengakui bahwa kejadian itu sempat membuatnya khawatir. “Saya baik-baik saja, tetapi awalnya saya sedikit khawatir. Saya masih merasakan sedikit sakit di dada, tetapi untungnya semuanya berjalan dengan baik. Ini bisa saja berakhir jauh lebih buruk bagi saya,” kata Marini.

Editor: Banu Adikara
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