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Risma Azzah Fatin
Rabu, 23 September 2026 | 04.06 WIB

Pedro Acosta Akhiri Penantian Panjang dengan Raih Kemenangan Pertama di MotoGP Austria 2026

Pedro Acosta (Crash) - Image

Pedro Acosta (Crash)

JawaPos.com – Pedro Acosta bangkit setelah dua kali terjatuh di Red Bull Ring untuk meraih kemenangan grand prix MotoGP pertamanya bersama KTM dalam balapan kandang tim tersebut.

Dilansir dari laman Crash pada Selasa (22/9), Pembalap asal Spanyol itu sempat mengalami kecelakaan saat memimpin Sprint Austria dan kembali terjatuh dalam sesi pemanasan sebelum balapan utama, tetapi mampu mengatasi tekanan dan tampil sebagai pemenang.

Acosta mengaku sempat sangat takut melakukan kesalahan kembali di markas KTM, bahkan menggambarkan tekanan yang dirasakannya sebelum akhirnya meraih kemenangan bersejarah tersebut.

Acosta mengawali balapan utama dari posisi ketiga dan sempat turun ke posisi kelima pada lap pertama sebelum menyalip Marc Marquez, Ai Ogura, dan Marco Bezzecchi dalam tiga lap berikutnya.

Setelah hanya Jorge Martin yang berada di depannya, Acosta berhasil mengambil alih posisi terdepan pada lap kesembilan dan mempertahankannya hingga melewati garis finis.

Pembalap berusia 22 tahun itu menyebut dirinya berusaha belajar dari kesalahan sebelumnya, menjaga jarak dengan Martin, serta menghemat bahan bakar sepanjang balapan.

Kemenangan tersebut menjadi pencapaian penting bagi Acosta setelah menunggu hingga start ke-56 di kelas MotoGP untuk meraih kemenangan grand prix pertamanya, sekaligus terjadi di kandang KTM dan Red Bull.

Acosta merayakan kemenangan dengan memiringkan motor RC16 dan berguling di tanah di lokasi ia mengalami kecelakaan saat Sprint, sebelum mengucapkan terima kasih kepada KTM dan Tech3 yang membantu menyiapkan motornya setelah insiden pemanasan.

Hasil tersebut juga membawa Acosta naik ke posisi keempat klasemen kejuaraan dunia, dengan selisih 72 poin dari Jorge Martin.

Editor: Hanny Suwindari
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