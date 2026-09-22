George Russell Dipuji karena Berani Mengakui Kimi Antonelli Tampil Lebih Baik dalam Kompetisi F1

George Russell dan Kimi Antonelli (Instagram @georgerussell63)
JawaPos.com – George Russell mendapat pujian dari mantan pembalap Formula 1, David Coulthard, setelah secara terbuka mengakui bahwa rekan setimnya di Mercedes, Kimi Antonelli, saat ini tampil lebih baik darinya.
Dilansir dari laman Motorsport pada Selasa (22/9), Antonelli memperlebar keunggulannya di klasemen sementara setelah meraih kemenangan kedelapan musim ini pada Grand Prix Spanyol di sirkuit Madring, sedangkan Russell finis di posisi kelima.
Hasil tersebut membuat Antonelli unggul 81 poin atas Russell yang menempati posisi kedua klasemen.
Russell sebelumnya datang sebagai salah satu pembalap yang diperhitungkan dalam persaingan gelar setelah meraih kemenangan pada Grand Prix Australia dan balapan sprint di Tiongkok.
Namun, performa Antonelli yang terus meningkat membuat pembalap asal Italia tersebut semakin menjauh dalam klasemen dan memperkecil peluang Russell untuk mengejar posisi teratas.
Coulthard menilai keterbukaan Russell ketika menghadapi pertanyaan media menunjukkan sikap yang positif karena ia bersedia mengakui keunggulan rekan setimnya.
Coulthard mengatakan Russell tidak mencari alasan ketika menghadapi kenyataan bahwa Antonelli saat ini memiliki performa lebih baik.
Menurut Coulthard, Russell masih berada pada tahap awal kariernya dan memiliki kesempatan untuk kembali menemukan momentum terbaiknya pada masa mendatang.
Couthard juga menyatakan simpati kepada Russell karena persaingan gelar semakin menjauh, tetapi menilai pengakuan terbuka tersebut merupakan sikap yang patut diapresiasi.
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