F1: Kimi Antonelli Menang dari P19 di Monza, George Russell Makin Jauh dari Gelar

JawaPos.com – Kimi Antonelli menampilkan performa impresif dalam Formula 1 (F1) Italia di Sirkuit Monza pada Minggu (6/9). Start dari posisi ke-19 (P19) akibat penalti pergantian power unit, pembalap Mercedes itu tetap mampu keluar sebagai pemenang balapan di negaranya sendiri.

Hasil tersebut membuat keunggulan Antonelli atas rekan setimnya, George Russell, di klasemen sementara pembalap bertambah. Dari 59 poin menjadi 66 poin. Russell yang sejatinya diposisikan sebagai pembalap nomor satu Mercedes itu mengaku dirinya semakin jauh dari persaingan juara dunia.

“Kimi jelas mengendalikan kejuaraan dan pantas berada di posisi itu. Aku tidak memikirkan comeback (menyalip Antonelli, Red). Aku hanya fokus menjalani balapan satu per satu dan memaksimalkannya setiap akhir pekan,” kata Russell seperti dilansir dari Motorsport.

Di sisi lain, Antonelli tidak ingin terlalu memikirkan keunggulan tersebut.

“Hal-hal bisa berubah dengan sangat cepat. Jadi, aku tidak ingin melihat selisih 66 poin itu. Aku hanya ingin fokus pada setiap balapan,” tutur pembalap kelahiran Bologna 20 tahun lalu itu.

“Bantuan” VSC Antonelli lumayan diuntungkan di awal balapan. Dia bisa naik dari posisi ke-19 ke posisi ke-12 karena kecelakaan yang dialami pembalap Ferrari Charles Leclerc. Balapan pun dihentikan pada akhir lap kedua. Saat restart, dia merangsek ke enam besar dan kemudian terlibat persaingan dengan Russell dan Max Verstappen (Red Bull) di barisan depan.

Momen penting kemudian terjadi pada lap ke-27 saat VSC (Virtual Safety Car) keluar. Antonelli memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk pit dan mengganti ban medium. Sementara Russell yang berada di posisi terdepan tetap bertahan dengan ban hard.

Russell menilai, VSC memberi “bantuan” kepada Antonelli.

“VSC datang pada waktu yang sangat tepat bagi pembalap yang ingin melakukan pit stop. Saya merasa berada dalam posisi yang bagus. Akan menarik melihat hasilnya jika VSC tidak muncul,” keluh Russell.