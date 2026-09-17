Alex Rins Akan Tinggalkan MotoGP dan Bersiap Memulai Karier Baru di Ajang Balap Mobil Pada 2027

Alex Rins (Instagram @alexrins)
JawaPos.com – Alex Rins memutuskan mengakhiri kariernya di balap motor dan beralih ke kompetisi mobil roda empat mulai 2027 setelah kehilangan posisinya di tim pabrikan Yamaha.
Dilansir dari laman Motorsport pada Kamis (17/9), Pembalap asal Spanyol berusia 30 tahun itu mengumumkan keputusannya menjelang Grand Prix San Marino, setelah Yamaha memastikan dirinya tidak lagi menjadi bagian dari program MotoGP mereka pada akhir era mesin 1.000 cc.
Rins belum mengungkapkan ajang yang akan diikutinya, tetapi menyebut proyek barunya sangat menarik dan membuatnya bersemangat menjalani babak berikutnya dalam karier profesional.
Rins sebelumnya memiliki kesempatan untuk melanjutkan karier di World Superbike (WSBK), tetapi memilih tawaran di kompetisi roda empat karena dinilai lebih memotivasinya.
Selama sekitar 14 tahun berkiprah di Kejuaraan Dunia, Rins mencatat enam kemenangan dan 18 podium di MotoGP setelah sebelumnya bersaing di Moto3 dan Moto2.
Rins naik ke kelas utama bersama Suzuki pada 2017, kemudian memperkuat LCR Honda dan Yamaha, dengan salah satu pencapaian penting berupa kemenangan pada balapan ketiganya bersama Honda pada 2023 sebelum cedera serius di Mugello.
Keputusan meninggalkan balap motor diambil setelah Rins berulang kali mempertimbangkan masa depannya di tengah kesulitan yang dialaminya bersama Yamaha dan dampak cedera terhadap performanya.
Meski demikian, Rins tidak menutup kemungkinan kembali ke dunia balap motor dalam kapasitas tertentu karena olahraga tersebut telah menjadi bagian penting dalam hidupnya.
Rins juga mengaku telah memiliki pengalaman mengendarai dan memodifikasi mobil, termasuk mengikuti kegiatan balap di atas es, sehingga ia berencana terus berlatih untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan baru di kompetisi roda empat.
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