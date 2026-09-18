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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 19 September 2026 | 03.46 WIB

Fabio Quartararo Memberikan Tanggapan Terkait Kesulitan Pecco Bagnaia Jika Alami Situasi Serupa

Fabio Quartararo (Crash) - Image

Fabio Quartararo (Crash)

JawaPos.com – Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo, mengaku akan sangat marah jika dirinya terus-menerus dikalahkan oleh rekan setim dalam ajang MotoGP.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (18/9), Pernyataan tersebut disampaikan Quartararo ketika menanggapi kesulitan Pecco Bagnaia bersama Ducati, terutama saat rekan setimnya, Marc Marquez, tampil lebih kompetitif.

Menurut Quartararo, situasi tersebut tentu akan membuatnya berusaha memahami penyebab dirinya tidak mampu mencapai performa yang sama.

Bagnaia tengah mengalami periode sulit setelah tiga kali gagal finis secara beruntun pada balapan hari Minggu dan menghadapi masalah cengkeraman ban belakang pada motor Ducati.

Di sisi lain, Marc Marquez telah memenangkan lima balapan musim ini dan memimpin klasemen kejuaraan meskipun sempat mengalami kondisi yang kurang prima.

Quartararo menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti hubungan antara Bagnaia dan Ducati sehingga tidak dapat menilai situasi internal mereka.

Quartararo juga mengatakan bahwa dirinya lebih memilih menyampaikan keluhan secara langsung kepada tim daripada membicarakan persoalan internal kepada pembalap lain atau media.

Pembalap asal Prancis itu sebelumnya sempat mengkritik Yamaha karena tidak memberinya kesempatan menguji ban Pirelli pada Senin di Austria, tetapi kemudian mengakui bahwa pernyataannya seharusnya dipertimbangkan lebih matang.

Quartararo menilai setiap persoalan yang berkaitan dengan performanya sebaiknya disampaikan langsung kepada kepala kru atau pihak Yamaha agar dapat dicari solusinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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