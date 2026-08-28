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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 03.25 WIB

Mercedes Ungkap Alasan Tukar Posisi Kimi Antonelli dan George Russell Pada F1 Belanda 2026

George Russell (Crash) - Image

George Russell (Crash)

JawaPos.com – Mercedes menjelaskan bahwa perintah tim untuk menukar posisi Kimi Antonelli dan George Russell pada Grand Prix Belanda bertujuan membantu Russell mempertahankan posisi ketiga.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (28/8), Keputusan tersebut diambil setelah periode Virtual Safety Car (VSC) pada akhir balapan membuat Ferrari memilih mengganti ban, sementara Russell dan Lando Norris tetap berada di lintasan.

Direktur teknik Mercedes, Andrew Shovlin, mengatakan strategi tersebut dimaksudkan agar Russell tidak kehilangan terlalu banyak waktu terhadap pembalap Ferrari yang menggunakan ban baru.

Menurut Shovlin, Antonelli memiliki daya cengkeram yang cukup untuk menyalip Russell setelah melakukan pit stop, tetapi pertarungan antarkeduanya berisiko membuat Russell kehilangan waktu dari Ferrari.

Hal tersebut Mercedes meminta Antonelli memberikan posisi kepada Russell agar rekan setimnya dapat fokus mempertahankan posisi dari Lewis Hamilton dan Charles Leclerc.

Strategi tersebut terbukti membantu Russell hingga akhirnya mampu bertahan di posisi ketiga dan mengamankan tempat di podium.

Shovlin memuji penampilan Russell yang dinilai tampil brilian ketika menghadapi tekanan dari dua pembalap Ferrari pada tahap akhir balapan.

Russell disebut menjalani akhir pekan yang mengesankan setelah meraih pole position dalam sprint, memenangi sprint, tampil solid pada kualifikasi, dan kemudian mengamankan podium pada balapan utama.

Mercedes menilai hasil tersebut menjadi bukti bahwa Russell telah kembali menunjukkan performa terbaiknya setelah menjalani balapan yang cerdas di Sirkuit Zandvoort.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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