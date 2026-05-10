Veda Ega Pratama Sukses Raih Start Posisi Keenam pada Moto3 Prancis 2026

JawaPos.com – Veda Ega Pratama tampil impresif dengan mengamankan posisi start keenam pada sesi kualifikasi Moto3 Grand Prix Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans.

Dilansir dari laman resmi MotoGP pada Minggu (10/5), Pembalap muda Indonesia yang membela Honda Team Asia tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibanding sesi latihan bebas sebelumnya. Hasil ini menjadi pencapaian positif bagi Veda pada musim debutnya di ajang Moto3 dunia.

Sebelumnya, Veda belum menunjukkan hasil yang terlalu menonjol setelah hanya menempati posisi ke-11 dan ke-9 dalam sesi latihan bebas. Namun, pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu mampu bangkit dan tampil kompetitif sepanjang sesi kualifikasi. Performa apik tersebut membawanya masuk barisan depan dengan mengamankan grid keenam untuk balapan utama.

Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 40,304 detik pada sesi Q2. Catatan tersebut hanya terpaut sekitar 0,260 detik dari pole position yang diraih Adrian Fernandez dari Leopard Racing. Bahkan, Veda sempat memiliki peluang untuk masuk tiga besar sebelum terhambat lalu lintas pembalap pada menit-menit akhir sesi.

Keberhasilan Veda semakin terasa spesial karena waktu terbaiknya diraih ketika kondisi ban belum mencapai temperatur optimal. Situasi itu menunjukkan kemampuan adaptasi dan kontrol motor yang semakin matang dari pembalap berusia 17 tahun tersebut.

Penampilan Veda juga dinilai mencerminkan perkembangan pesat selama menjalani musim perdana bersama Honda NSF250RW.

Dalam hasil akhir kualifikasi, Adrian Fernandez berhasil merebut pole position setelah mengungguli Maximo Quiles dengan selisih 0,140 detik.

Sementara itu, Joel Kelso mengisi posisi ketiga pada grid start Moto3 Prancis 2026. Veda sendiri menjadi salah satu rookie paling menonjol dengan finis di depan beberapa pembalap KTM yang tampil kuat pada sesi latihan.

Pembalap Merah Putih tersebut bahkan mampu mengungguli sejumlah rival dari Red Bull KTM Ajo, termasuk Alvaro Carpe, pada beberapa sektor penting lintasan.