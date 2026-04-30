Marc Marquez Akui Terjatuh di MotoGP Jerez Karena Kesalahan Sendiri Bukan Faktor Teknis atau Lawan

JawaPos.com – Pembalap Ducati, Marc Marquez, mengakui bahwa kecelakaan yang dialaminya dalam balapan MotoGP Jerez merupakan kesalahannya sendiri.

Dilansir dari laman Crash pada Rabu (29/4), Insiden tersebut terjadi pada balapan utama yang digelar di Sirkuit Jerez, Spanyol. Marquez menegaskan tidak ada faktor lain yang perlu disalahkan selain dirinya sendiri.

Marquez memulai balapan dari posisi kedua setelah tampil kompetitif sejak sesi kualifikasi. Ia bahkan sempat memimpin balapan pada lap awal sebelum disalip oleh Alex Marquez.

Tidak lama setelah kehilangan posisi, ia terjatuh di Tikungan 11 dan gagal melanjutkan lomba.

Akibat kecelakaan tersebut, Marquez harus menerima hasil DNF atau gagal finis untuk kedua kalinya musim ini.

Meskipun demikian, ia dipastikan tidak mengalami cedera serius dari insiden tersebut. Namun, hasil itu membuatnya tertinggal cukup jauh dalam klasemen kejuaraan.

Dalam pernyataannya kepada media, Marquez menyebut bahwa kesalahan tersebut murni berasal dari dirinya. Ia mengaku melakukan sesuatu yang berbeda saat balapan sehingga berujung pada kecelakaan. Menurutnya, insiden seperti itu merupakan hal yang bisa terjadi dalam balapan.

Marquez juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak menargetkan kemenangan dalam balapan tersebut. Ia hanya menargetkan finis di posisi tiga atau empat besar. Hal itu dilakukan karena ia menyadari kecepatan para pesaingnya, terutama dalam kondisi lintasan kering.

Ia menilai bahwa performa tim Ducati Lenovo Team masih perlu ditingkatkan, terutama saat balapan hari Minggu.