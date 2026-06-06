Marc Marquez Kembali Tunjukan Kelas di Hungaria, Ducati Kuasai FP2 MotoGP 2026

JawaPos.com - Marc Marquez kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pembalap terbaik dunia setelah mencatatkan waktu tercepat pada sesi Free Practice 2 (FP2) MotoGP Hungaria 2026 yang berlangsung di Sirkuit Balaton Park, Sabtu (6/6/2026).
Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut tampil konsisten sepanjang sesi dan berhasil membukukan waktu terbaik 1 menit 37,436 detik.
Catatan itu membuatnya berada di posisi teratas sekaligus menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih hasil maksimal pada sesi kualifikasi dan balapan sprint akhir pekan ini.
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Meski menjadi yang tercepat, Marquez tidak sepenuhnya nyaman. Ia mendapat tekanan dari sejumlah rival yang mampu menunjukkan performa kompetitif.
Salah satu yang paling menonjol adalah Fabio di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team.
Pembalap asal Italia itu menempati posisi kedua dengan selisih hanya 0,136 detik dari Marquez. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa motor Ducati masih menjadi kekuatan utama di lintasan Balaton Park.
Di Giannantonio bahkan beberapa kali terlihat mampu menjaga ritme lap yang konsisten sepanjang sesi berlangsung.
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Posisi ketiga menjadi milik Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing. Pembalap muda Spanyol tersebut kembali membuktikan potensinya dengan catatan waktu yang hanya terpaut 0,202 detik dari pemuncak sesi.
Acosta menjadi representasi kuat KTM yang terus berupaya mengejar dominasi Ducati musim ini.
Sementara itu, Marco Bezzecchi membawa Aprilia Racing menembus empat besar. Performa Bezzecchi cukup menjanjikan karena mampu bersaing di tengah dominasi para pembalap Ducati. Ia mengakhiri sesi di posisi keempat dengan selisih 0,277 detik dari Marquez.
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Posisi lima besar dilengkapi oleh Fermin Aldeguer dari BK8 Gresini Racing. Pembalap muda yang tampil impresif sepanjang musim ini kembali menunjukkan kecepatan yang patut diperhitungkan dengan selisih kurang dari setengah detik dari waktu terbaik.
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