Marc Marquez Tak Tersentuh! Juara Sprint Race MotoGP Hungaria 2026, Rival Hanya Jadi Penonton

JawaPos.com — Marc Marquez tampil dominan dengan menjuarai Sprint Race MotoGP Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton, Sabtu (6/6/2026) malam WIB. Pembalap Ducati itu memimpin sejak start hingga finis dalam balapan 13 putaran dan sukses mengamankan kemenangan tanpa tekanan berarti dari para pesaingnya.

Sprint Race MotoGP Hungaria 2026 menjadi panggung sempurna bagi Marc Marquez. Start dari barisan terdepan, pembalap asal Spanyol tersebut langsung melesat meninggalkan para rivalnya begitu lampu start padam.

Di belakang Marquez, persaingan ketat terjadi antara Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, dan Fermin Aldeguer. Namun sejak lap pertama, Marquez sudah menunjukkan kecepatan yang sulit diimbangi.

Bagaimana Marc Marquez Menguasai Balapan Sejak Awal?

Marc Marquez langsung memimpin balapan sejak tikungan pertama. Pembalap Ducati itu tidak memberikan celah sedikit pun kepada Pedro Acosta yang terus berusaha menempel di posisi kedua.

Pada lap-lap awal, Acosta masih mampu menjaga jarak di bawah satu detik. Selisih waktu sempat tercatat 0,984 detik sebelum Marquez mulai meningkatkan ritme balapnya.

Keunggulan Marquez kemudian bertambah menjadi lebih dari satu detik. Catatan waktu yang konsisten membuatnya mampu mengendalikan jalannya Sprint Race tanpa tekanan besar.

Sementara itu, Marco Bezzecchi tampil impresif setelah berhasil melonjak tiga posisi dan menempati peringkat ketiga. Di sisi lain, Fermin Aldeguer justru kehilangan momentum setelah turun satu posisi pada awal balapan.