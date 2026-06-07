Marc Marquez Cetak Sejarah! Menang di MotoGP Hungaria 2026 usai Duel Sengit, Raih Kemenangan ke-100 Karier

JawaPos.com — Marc Marquez sukses menjuarai MotoGP Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, Minggu (7/6/2026), setelah tampil dominan dan mengalahkan Pedro Acosta dalam duel sengit di barisan terdepan. Kemenangan ini terasa spesial karena menjadi kemenangan ke-100 sepanjang karier Marquez di ajang grand prix sekaligus podium pertama musim 2026.

Bagaimana Jalannya Balapan MotoGP Hungaria 2026?

Marc Marquez langsung melesat ke posisi terdepan begitu lampu start padam. Pembalap asal Spanyol itu memimpin balapan dengan ditempel ketat Pedro Acosta yang tampil agresif sejak lap pertama.

Namun, drama besar langsung terjadi di tikungan pertama lap pembuka. Empat pembalap terlibat kecelakaan beruntun, yakni Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Jorge Martin, dan Raul Fernandez. Insiden tersebut langsung mengubah peta persaingan di kelompok depan.

Pedro Acosta Sempat Kuasai Balapan

Memasuki lap kedua, Pedro Acosta berhasil menyalip Marquez dan mengambil alih posisi pertama. Acosta kemudian menunjukkan kecepatan impresif dengan terus memperlebar jarak.

Pada lap kelima, Acosta unggul 1,722 detik atas Marquez. Di belakang mereka, Francesco Bagnaia membayangi posisi kedua dengan selisih sekitar 1,2 detik dari Marquez.

Situasi mulai berubah saat balapan memasuki lap ketujuh. Marquez meningkatkan ritme dan memangkas jarak menjadi hanya 0,9 detik dari Acosta. Sementara itu, keunggulannya atas Bagnaia justru melebar hingga 2,4 detik.

Marquez Balik Menyerang di Lap ke-15 Duel antara Marquez dan Acosta semakin memanas pada lap kesembilan. Juara dunia delapan kali itu terus menempel ketat dan memaksa Acosta bekerja keras mempertahankan posisi terdepan.