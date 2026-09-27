Khaldoon Al Mubarak Yakin Mancheser City Tak Bersalah dalam Kasus FPP Liga Inggris

JawaPos.com - Presiden Manchester City Khaldoon Al Mubarak yakin pihaknya tak bersalah setelah dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan soal dugaan pelanggaran regulasi finansial (FFP) Liga Inggris.

"Proses di Premier League masih panjang, dan keyakinan serta tekad kami untuk membuktikan bahwa Klub tidak bersalah tetap sama kuatnya seperti saat masalah ini bermula," tegas Al Mubarak, dikutip dari pernyataan resmi klub, Minggu (27/9).

Dia mengatakan ada banyak hal yang ingin ia sampaikan agar semua orang memahami alasan mereka begitu meyakini bahwa Manchester City tidak bersalah.

Meskipun begitu, Al Mubarak menjelaskan ketatnya ketentuan kerahasiaan dalam proses hukum serta tekad mereka untuk mematuhinya, sehingga ia tidak dapat melakukan hal tersebut saat ini.

Al Mubarak menambahkan jika sebelum mengeluarkan pernyataan itu, pihaknya telah melalui beberapa pemeriksaan hukum untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

"Saya meminta Anda untuk membaca dengan cermat pernyataan di bawah ini—yang kami sampaikan pada hari Jumat—serta pernyataan yang kami keluarkan pada bulan Februari 2023 (juga tercantum di bawah). Setiap kata di dalamnya memiliki makna penting dan sepenuhnya benar," tulis Al Mubarak.

Selanjutnya Al Mubarak menegaskan Manchester City memberikan pernyataan jika proses masih berlangsung dan akan menghormati segala proses yang berlaku.