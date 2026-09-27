Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 27 September 2026 | 17.46 WIB

Khaldoon Al Mubarak Yakin Manchester City Tak Bersalah

Ketua Manchester City Khaldoon Al Mubarak. (cc)

 

JawaPos.com - Ketua Manchester City Khaldoon Al Mubarak yakin pihaknya tak bersalah. City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan soal dugaan pelanggaran regulasi finansial (FFP) Liga Inggris.

"Proses di Premier League masih panjang, dan keyakinan serta tekad kami untuk membuktikan bahwa Klub tidak bersalah tetap sama kuatnya seperti saat masalah ini bermula," tegas Al Mubarak, dikutip dari pernyataan resmi klub seperti dilansir dari Antara, Minggu (27/9).

Dia mengatakan ada banyak hal yang ingin ia sampaikan agar semua orang memahami alasan mereka begitu meyakini bahwa Manchester City tidak bersalah.

Meskipun begitu, Al Mubarak menjelaskan ketatnya ketentuan kerahasiaan dalam proses hukum serta tekad mereka untuk mematuhinya, sehingga dia tidak dapat melakukan hal tersebut saat ini.

Al Mubarak menambahkan, jika sebelum mengeluarkan pernyataan itu, pihaknya telah melalui beberapa pemeriksaan hukum untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

"Saya meminta Anda untuk membaca dengan cermat pernyataan di bawah ini—yang kami sampaikan pada hari Jumat—serta pernyataan yang kami keluarkan pada bulan Februari 2023 (juga tercantum di bawah). Setiap kata di dalamnya memiliki makna penting dan sepenuhnya benar," tulis Al Mubarak.

Selanjutnya Al Mubarak menegaskan Manchester City memberikan pernyataan jika proses masih berlangsung dan akan menghormati segala proses yang berlaku.

"Proses yang melibatkan Premier League masih terus berjalan, dengan sejumlah aspek penting yang harus diselesaikan, serta tunduk pada ketentuan kerahasiaan yang ketat. Oleh karena itu, sikap Manchester City FC tetap konsisten dengan pernyataan Klub pada bulan Februari 2023," tulis pernyataan resmi klub.

"Selama delapan tahun, Klub senantiasa menghormati prosedur yang berlaku dengan keyakinan bahwa Dewan dan jajaran eksekutif Premier League akan bertindak sebagai regulator yang independen, imparsial, dan adil, serta bebas dari pengaruh yang memihak," imbuh pernyataan itu.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Manchester City Hadapi Ancaman Sanksi Berat, Khaldoon Al Mubarak Tegaskan Akan Ajukan Banding - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester City Hadapi Ancaman Sanksi Berat, Khaldoon Al Mubarak Tegaskan Akan Ajukan Banding

Minggu, 27 September 2026 | 14.49 WIB

Noel Gallagher Kaget Manchester City Dinyatakan Bersalah, Tapi Tetap Bela Gol Sergio Aguero - Image
Sepak Bola Dunia

Noel Gallagher Kaget Manchester City Dinyatakan Bersalah, Tapi Tetap Bela Gol Sergio Aguero

Minggu, 27 September 2026 | 14.31 WIB

Rodri Percaya Manchester City Tidak Bersalah, Kaitkan dengan Kasus UEFA pada 2020 - Image
Sepak Bola Dunia

Rodri Percaya Manchester City Tidak Bersalah, Kaitkan dengan Kasus UEFA pada 2020

Sabtu, 26 September 2026 | 20.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore