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Penulis: Siti Wardatul Jannah
Minggu, 1 November 2026 | 15.45 WIB

7 Bahan Alami yang Bikin Bulu Mata Lentik dan Panjang

Ilustrasi bulu mata yang sehat dan terhindar dari masalah kerontokan (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi bulu mata yang sehat dan terhindar dari masalah kerontokan (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Memiliki bulu mata yang panjang juga lentik menjadi impian bagi sebagian orang. Tak heran, berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan tampilan tersebut, mulai dari pakai serum, hingga memasang bulu mata palsu.

Perawatan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko bulu mata patah dan rontok, sehingga bulu mata tetap sehat dan tampak lebih terawat.

Misalnya menyisir bulu mata secara rutin bisa menjadi salah satu cara untuk membuatnya tampak lebih rapi dan terawat. Kebiasaan ini membantu membersihkan debu dan kotoran yang menempel pada helai bulu mata.

Selain itu, menyisir bulu mata juga dapat merangsang sirkulasi darah di sekitar akarnya sehingga mendukung pertumbuhan bulu mata baru. 

Gunakan sikat khusus bulu mata atau kuas maskara yang bersih, lalu sisir secara perlahan agar bulu mata tidak mudah tercabut.

Selain itu, ada beberapa bahan alami yang bisa membuat bulu mata tampak lentik dan panjang. Mengutip dari Halodoc dan HelloSehat, Kamis (29/10),setidaknya ada 7 bahan alami yang bisa digunakan untuk merawat bulu mata agar terlihat lebih panjang dan lentik secara alami. 

1. Gunakan Minyak Zaitun 

Minyak zaitun tidak hanya bermanfaat untuk merawat kulit, tetapi juga bisa digunakan sebagai bahan alami untuk membantu memanjangkan bulu mata. Hal ini karena minyak zaitun mengandung asam linoleat yang dapat mendukung fungsi folikel rambut dan membantu pertumbuhan rambut.

Untuk menggunakannya, oleskan beberapa tetes minyak zaitun pada pangkal bulu mata secara hati-hati menggunakan aplikator yang bersih. Lakukan dengan lembut dan hindari minyak masuk ke mata agar tidak menimbulkan iritasi.

2. Mengaplisikasikan Gel Lidah Buaya 

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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