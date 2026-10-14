Semut Mengganggu di Rumah? Coba 8 Bahan Alami Ini untuk Mengusirnya

ilustrasi semut. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Semut dapat muncul bahkan di rumah yang bersih, terutama selama cuaca panas.

Hewan ini tertarik oleh remah-remah, makanan manis dan berminyak, serta air, masuk melalui celah terkecil di sekitar jendela, pintu, pipa, atau fondasi.

Jika Anda melihat jejak semut yang panjang, penting untuk tidak hanya menghilangkan serangga tersebut.

Jauh lebih efektif untuk mencari tahu dari mana mereka berasal, memutus akses mereka ke makanan dan air, jika memungkinkan, menemukan titik masuknya.

Mengapa semut muncul di dalam rumah?

Serangga paling sering memasuki bangunan untuk mencari makanan atau air. Bahkan sedikit sisa selai, madu, buah, minuman manis, atau minyak di permukaan dapur dapat menarik perhatian mereka.

Semut juga meninggalkan jejak kimia yang membantu semut lain menemukan sumber makanan.

Itulah mengapa satu serangga yang secara tidak sengaja terlihat dapat dengan cepat berubah menjadi barisan semut yang besar.