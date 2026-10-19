5 Bahan Alami yang Bantu Menyamarkan Noda Bekas Jerawat

ilustrasi wanita yang pakai masker wajah. (Freepik)
JawaPos.com – Bagi yang melawan jerawat sering kali bingung bagaimana cara mengatasi bekas nodanya.
Karena bekas jerawat bertahan lebih lama di kulit hal ini bisa lebih mengganggu daripada jerawat itu sendiri.
Juga, dapat merusak kesejahteraan psikologis Anda dengan menyebabkan kehilangan kepercayaan diri.
Kendati demikian, bekas jerawat dapat disembuhkan secara alami di rumah.
Melansir health, berikut lima bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat.
1. Minyak kelapa
Minyak kelapa adalah bahan alami untuk menyembuhkan bekas jerawat.
Menurut Canadian Medical Association Journal, minyak kelapa dapat mencerahkan bekas luka di kulit berkat adanya sifat antibakteri, antioksidan, dan antijamur serta vitamin E.
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Jawa Pos
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