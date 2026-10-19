Batuk Terus akibat Polusi Udara? Coba 5 Bahan Alami Ini untuk Meredakan Gejalanya

JawaPos.com – Polusi udara menjadi salah satu faktor lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan, terutama sistem pernapasan. Paparan debu, asap kendaraan, dan partikel pencemar dapat memicu iritasi pada tenggorokan serta menimbulkan gejala seperti batuk, sesak napas, dan mengi.

Jika terjadi secara berulang atau dalam jangka panjang, paparan polusi udara juga dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius, termasuk gangguan paru-paru dan penyakit kardiovaskular. Karena itu, mengurangi paparan udara tercemar menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan.

Selain menghindari sumber polusi, beberapa bahan alami dapat dimanfaatkan untuk membantu meredakan gejala batuk dan rasa tidak nyaman pada tenggorokan. Meski demikian, bahan alami tidak dapat menghilangkan dampak polusi sepenuhnya ataupun menggantikan pengobatan medis apabila diperlukan.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima bahan alami yang dapat membantu meredakan batuk akibat polusi udara.

1. Madu Madu dapat menjadi pilihan untuk membantu meredakan batuk, terutama ketika tenggorokan terasa kering atau mengalami iritasi. Teksturnya yang kental dapat melapisi tenggorokan sehingga membantu mengurangi rasa tidak nyaman.

Konsumsi satu hingga dua sendok teh madu dapat dicoba secara langsung atau dicampurkan ke dalam air hangat. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa madu dapat membantu mengurangi batuk, terutama pada malam hari.

Namun, madu tidak boleh diberikan kepada bayi berusia di bawah satu tahun karena berisiko menyebabkan botulisme pada bayi.

2. Jahe Jahe dikenal sebagai rempah yang sering digunakan dalam minuman tradisional untuk membantu meredakan keluhan tenggorokan. Kandungan senyawa aktif di dalamnya memiliki sifat antiinflamasi yang berpotensi membantu mengurangi peradangan.

Untuk mengonsumsinya, irisan jahe dapat diseduh dengan air panas hingga menghasilkan minuman hangat. Jika suka, tambahkan sedikit madu untuk memberikan rasa manis.