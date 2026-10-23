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Rabbany Wanadriani
Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.50 WIB

6 Alasan Mengapa Telur Layak Menjadi Menu Harian Anda

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ilustrasi telur. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Mengonsumsi telur setiap hari dapat melindungi jantung, mengatur tekanan darah, memperkuat tulang, dan lainnya.

Sebagian orang memuji telur sebagai sumber nutrisi, sementara yang lain menghindarinya karena khawatir akan kandungan kolesterol yang tinggi.

Alhasil telur menimbulkan banyak ketidakpastian, dan seiring waktu, mengonsumsi atau menghindari telur dapat membuat perbedaan signifikan bagi kesehatan.

Melansir health, berikut enam perbedaan antara orang yang rutin mengonsumsi telur dan orang yang jarang mengonsumsinya.

1. Kesehatan kardiovaskular yang lebih baik

Studi Nutrients menemukan makan satu hingga enam telur per minggu dikaitkan dengan umur panjang dan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular yang lebih rendah.

Selain itu, memiliki risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular 29 persen lebih rendah dan risiko kematian akibat sebab apa pun 15 persen lebih rendah.

2. Tekanan darah, gula darah, dan fungsi metabolisme yang lebih baik

Studi Nutrients menemukan bahwa orang yang mengonsumsi setidaknya lima telur per minggu memiliki kemungkinan 28 persen lebih rendah untuk terkena diabetes tipe 2 dan 32 persen lebih rendah untuk terkena hipertensi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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