6 Alasan Mengapa Telur Layak Menjadi Menu Harian Anda

ilustrasi telur. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Mengonsumsi telur setiap hari dapat melindungi jantung, mengatur tekanan darah, memperkuat tulang, dan lainnya.

Sebagian orang memuji telur sebagai sumber nutrisi, sementara yang lain menghindarinya karena khawatir akan kandungan kolesterol yang tinggi.

Alhasil telur menimbulkan banyak ketidakpastian, dan seiring waktu, mengonsumsi atau menghindari telur dapat membuat perbedaan signifikan bagi kesehatan.

Melansir health, berikut enam perbedaan antara orang yang rutin mengonsumsi telur dan orang yang jarang mengonsumsinya.

1. Kesehatan kardiovaskular yang lebih baik

Studi Nutrients menemukan makan satu hingga enam telur per minggu dikaitkan dengan umur panjang dan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular yang lebih rendah.

Selain itu, memiliki risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular 29 persen lebih rendah dan risiko kematian akibat sebab apa pun 15 persen lebih rendah.

2. Tekanan darah, gula darah, dan fungsi metabolisme yang lebih baik