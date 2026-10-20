Resep Telur Saus Bolognese yang Bikin Nagih, 5 Menit Langsung Jadi!

JawaPos.com – Telur merupakan salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat.

Selain praktis dimasak, telur juga mengandung protein yang baik untuk tubuh. Salah satu kreasi menu telur yang bisa kamu coba di rumah adalah telur saus bolognese.

Perpaduan telur dengan saus tomat berbumbu gurih ini sangat cocok dijadikan menu sarapan maupun lauk pendamping nasi putih hangat.

Menu telur saus bolognese ini bisa menjadi alternatif olahan telur agar tidak bosan. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Selasa (20/10), berikut ini merupakan resep untuk membuat telur saus bolognese yang cocok dijadikan menu sarapan, makan siang, maupun makan malam.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat telur saus bolognese yang bikin nagih.

Bahan-bahan untuk membuat telur saus bolognese:

· 5 butir telur