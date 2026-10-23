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Risma Azzah Fatin
Jumat, 23 Oktober 2026 | 12.40 WIB

Ingin Telur Orak-arik Lebih Bergizi? Simak 4 Tips Memasak untuk Menunjang Kebutuhan Nutrisi Harian

Ilustrasi telur orak-arik (Magnific) - Image

Ilustrasi telur orak-arik (Magnific)

JawaPos.com – Telur orak-arik menjadi salah satu menu sarapan favorit karena mudah dibuat dan mengandung beragam nutrisi penting bagi tubuh. 

Namun, cara memasak serta pemilihan bahan tambahan dapat memengaruhi kualitas gizi hidangan tersebut.

Dengan menerapkan beberapa tips sederhana, telur orak-arik dapat diolah menjadi hidangan yang kaya protein, vitamin, dan mineral tanpa mengorbankan cita rasanya, seperti dilansir dari laman Foodie.

1.     Masak Telur Menggunakan Api Kecil

Memasak telur orak-arik dengan api kecil dan perlahan dapat membantu menghindari paparan suhu tinggi yang berlebihan selama proses pengolahan. Suhu memasak yang terlalu tinggi berpotensi mempercepat perubahan sejumlah komponen gizi dalam makanan. 

Oleh karena itu, gunakan api kecil hingga sedang agar telur matang merata, tetap lembut, dan memiliki tekstur yang menggugah selera.

2.     Pilih Minyak dengan Titik Asap Tinggi

Pemilihan minyak untuk memasak turut memengaruhi kualitas hidangan, terutama ketika minyak terpapar panas dalam waktu tertentu. Minyak alpukat dan minyak bunga matahari dapat menjadi pilihan karena memiliki titik asap relatif tinggi, bergantung pada jenis dan proses pengolahannya. Penggunaan minyak secukupnya juga membantu mengendalikan tambahan kalori tanpa menghilangkan cita rasa telur orak-arik.

Editor: Novia Tri Astuti
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