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Risma Azzah Fatin
Jumat, 23 Oktober 2026 | 12.27 WIB

5 Rahasia Sandwich Telur Jepang yang Membuat Isian Telurnya Lembut dan Gurih

Sandwich Jepang Yamato Sando (Magnific) - Image

Sandwich Jepang Yamato Sando (Magnific)

JawaPos.com – Sandwich telur atau tamago sando menjadi salah satu makanan populer di  Jepang. Camilan ini menarik perhatian karena memiliki isian telur yang lembut, tekstur krim yang kaya rasa, serta perpaduan roti susu sedikit manis.

Kelezatannya didukung oleh pemilihan bahan dan teknik pengolahan yang membuat sandwich telur Jepang memiliki karakter berbeda dari versi Amerika Serikat.

Berikut 5 rahasia sandwich Jepang yang membuat isian telurnya lembut hingga gurih, seperti dilansir dari laman Foodie. 

1.     Perpaduan Kuning Telur dan Mayones

Isian sandwich telur 7-Eleven Jepang mengandalkan perpaduan kuning telur dan mayones yang dihaluskan hingga menghasilkan tekstur lembut. Campuran tersebut menciptakan konsistensi kental dan rasa gurih yang menjadikan telur sebagai daya tarik utama sandwich.

2.     Potongan Putih Telur untuk Menambah Tekstur

Putih telur rebus yang dipotong kecil ditambahkan ke dalam campuran kuning telur dan mayones untuk menghasilkan tekstur lebih bervariasi. Perpaduan ini menghadirkan sensasi lembut sekaligus sedikit kenyal tanpa menghilangkan karakter utama isian telur yang creamy.

3.     Penggunaan Mayones Kewpie yang Kaya Rasa

Editor: Novia Tri Astuti
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