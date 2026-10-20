Jika Kamu Ingin Mengeluarkan Potensi Penuh, Lakukan 7 Strategi Ini Menurut Psikologi

Seseorang yang mengeluarkan potensi penuh. (Magnific)

JawaPos.com - Setiap orang sebenarnya memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada yang selama ini ia gunakan.



Masalahnya, potensi tidak selalu muncul hanya karena seseorang memiliki bakat, kecerdasan, atau kesempatan. Banyak orang hidup bertahun-tahun dengan kemampuan yang sebenarnya cukup besar, tetapi tidak pernah benar-benar berkembang karena terjebak dalam rasa takut, kebiasaan yang buruk, lingkungan yang tidak mendukung, atau cara berpikir yang membatasi diri.



Kita sering berkata, “Aku sebenarnya bisa lebih baik dari ini.”



Namun setelah itu, kita kembali melakukan hal yang sama.



Kembali menunda.



Kembali takut gagal.



Kembali membandingkan diri dengan orang lain.



Kembali mencari alasan mengapa kita belum siap.



Pada akhirnya, masalahnya bukan selalu karena kita tidak memiliki potensi. Bisa jadi kita belum menciptakan kondisi psikologis yang memungkinkan potensi tersebut berkembang.



Dalam psikologi, perkembangan diri bukan sekadar tentang bekerja lebih keras. Ada banyak faktor yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk bertumbuh: cara memandang kegagalan, kualitas kebiasaan, kemampuan mengatur perhatian, keyakinan terhadap kemampuan diri, lingkungan sosial, hingga kemampuan mengelola emosi.



Karena itu, jika kamu benar-benar ingin mengeluarkan potensi penuh dalam hidup, jangan hanya bertanya:



“Apa yang harus aku lakukan?”



Cobalah bertanya:



“Orang seperti apa yang harus aku menjadi agar kemampuan terbaikku bisa muncul secara konsisten?”



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (18/10), terdapat tujuh strategi yang bisa kamu terapkan.



1. Berhenti Menunggu Percaya Diri, Mulailah Bertindak



Salah satu jebakan terbesar dalam pengembangan diri adalah menunggu rasa percaya diri sebelum mengambil tindakan.



Kita berpikir:



“Kalau aku sudah yakin, aku akan mulai.”



“Kalau aku sudah siap, aku akan mencoba.”



“Kalau aku sudah merasa mampu, aku akan mengambil kesempatan itu.”



Padahal dalam banyak situasi, kepercayaan diri justru tumbuh setelah kita bertindak, bukan sebelum bertindak.



Bayangkan seseorang yang ingin berbicara di depan banyak orang. Ia mungkin merasa gugup sebelum presentasi pertama. Tangannya dingin, pikirannya penuh kekhawatiran, dan ia membayangkan dirinya melakukan kesalahan.



Namun setelah beberapa kali mencoba, sesuatu berubah.



Ia mulai memahami bahwa rasa gugup ternyata bisa ditoleransi.



Ia mulai tahu bagaimana mempersiapkan materi.



Ia mulai belajar membaca audiens.



Dan perlahan, keyakinan terhadap dirinya meningkat.



Inilah mengapa tindakan kecil sangat penting.



Jangan menunggu menjadi percaya diri untuk memulai.



Mulailah agar kamu memiliki alasan untuk percaya kepada dirimu sendiri.



Jika kamu ingin menulis, tulislah satu halaman.



Jika ingin berolahraga, mulailah sepuluh menit.



Jika ingin belajar bahasa baru, pelajari beberapa kata setiap hari.



Jika ingin membangun bisnis, lakukan satu eksperimen kecil.



Tujuannya bukan langsung menjadi hebat.



Tujuannya adalah memberi otak bukti bahwa:



“Aku mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya terasa sulit.”



Bukti-bukti kecil tersebut, jika dikumpulkan terus-menerus, dapat mengubah cara kamu melihat kemampuan dirimu.



Potensi tidak berkembang hanya karena dipikirkan.



Potensi berkembang ketika diberi kesempatan untuk digunakan.



2. Bangun Growth Mindset: Jangan Menganggap Kemampuanmu Sudah Final



Ada perbedaan besar antara mengatakan:



“Aku memang tidak berbakat.”



dan:



“Aku belum menguasainya.”



Kalimat pertama menutup kemungkinan.



Kalimat kedua membuka ruang untuk berkembang.



Konsep growth mindset yang banyak dibahas dalam psikologi pendidikan menekankan pentingnya memandang kemampuan sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan melalui proses belajar, strategi yang tepat, latihan, dan umpan balik.



Ini bukan berarti semua orang bisa menjadi apa saja tanpa batas.



Setiap manusia memiliki kondisi, bakat, sumber daya, dan keterbatasan yang berbeda.



Namun cara kita memandang kemampuan tetap berpengaruh besar terhadap bagaimana kita merespons tantangan.



Orang yang menganggap kemampuan sebagai sesuatu yang tetap cenderung lebih mudah menghindari situasi yang bisa membuatnya terlihat tidak kompeten.



Sementara orang yang melihat kemampuan sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan cenderung lebih bersedia menghadapi kesulitan.



Perhatikan perbedaan cara berpikir berikut:



Fixed mindset:



“Aku buruk dalam hal ini.”



Growth mindset:



“Aku belum menemukan cara belajar yang cocok.”



Fixed mindset:



“Aku gagal, berarti aku tidak mampu.”



Growth mindset:



“Aku gagal. Apa yang bisa kupelajari dari kegagalan ini?”



Fixed mindset:



“Dia lebih pintar dariku.”



Growth mindset:



“Apa yang bisa kupelajari dari cara dia melakukannya?”



Perubahan kecil dalam bahasa internal bisa mengubah cara kita menghadapi masalah.



Karena itu, ketika kamu mengalami kegagalan, jangan buru-buru menjadikannya identitas.



Jangan berkata:



“Aku adalah orang gagal.”



Lebih sehat jika mengatakan:



“Aku mengalami kegagalan dalam hal ini.”



Kegagalan adalah peristiwa.



Ia tidak harus menjadi identitas.



Dan selama sesuatu masih bisa dipelajari, pengalaman tersebut belum benar-benar sia-sia.



3. Fokus pada Proses, Bukan Terobsesi pada Hasil



Banyak orang kehilangan energi karena terlalu terpaku pada hasil.



Mereka ingin segera sukses.



Ingin segera kaya.



Ingin segera ahli.



Ingin segera mendapatkan pengakuan.



Ingin segera melihat perubahan.



Masalahnya, sebagian besar hasil besar membutuhkan waktu.



Ketika perhatian kita hanya tertuju pada hasil yang belum datang, kita mudah merasa frustrasi.



Sebaliknya, fokus pada proses membuat kita memiliki sesuatu yang bisa dikendalikan hari ini.



Misalnya, kamu ingin menjadi seorang penulis.



Hasil yang kamu inginkan mungkin adalah memiliki buku yang diterbitkan.



Tetapi kamu tidak bisa menerbitkan buku setiap hari.



Yang bisa kamu lakukan adalah menulis.



Hari ini satu halaman.



Besok satu halaman lagi.



Lusa memperbaiki tulisan.



Kemudian membaca.



Belajar.



Mencari umpan balik.



Begitu seterusnya.



Pada akhirnya, kemampuan besar sering kali merupakan hasil dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan berulang kali.



Karena itu, daripada bertanya:



“Kapan aku sukses?”



bertanyalah:



“Apa yang bisa aku kerjakan dengan baik hari ini?”



Daripada:



“Kapan hidupku berubah?”



tanyakan:



“Kebiasaan apa yang bisa aku perbaiki minggu ini?”



Fokus pada proses juga membuat kita lebih tahan terhadap ketidakpastian.



Kita tidak lagi membutuhkan hasil instan untuk merasa bahwa usaha kita berarti.



Kita belajar menghargai perkembangan kecil.



Dan perkembangan kecil yang konsisten sering kali jauh lebih kuat daripada motivasi besar yang hanya bertahan beberapa hari.



4. Ciptakan Lingkungan yang Membantu, Bukan Hanya Mengandalkan Kemauan



Ada satu kesalahan umum dalam pengembangan diri:



Kita terlalu banyak menyalahkan diri sendiri ketika gagal mempertahankan kebiasaan.



Padahal perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan.



Bayangkan seseorang ingin mengurangi penggunaan media sosial.



Namun ponselnya selalu berada di samping tempat tidur.



Notifikasi aktif.



Aplikasi berada di halaman utama.



Setiap beberapa menit muncul pemberitahuan baru.



Kemudian ia berkata:



“Aku harus lebih disiplin.”



Tentu saja disiplin penting.



Tetapi mengapa membuat situasi menjadi lebih sulit daripada yang diperlukan?



Jika ingin membaca lebih banyak, letakkan buku di tempat yang mudah terlihat.



Jika ingin berolahraga pagi, siapkan pakaian olahraga sejak malam.



Jika ingin mengurangi penggunaan ponsel saat bekerja, jauhkan ponsel dari jangkauan.



Jika ingin belajar, siapkan ruang yang minim gangguan.



Prinsip sederhananya:



Buat perilaku yang baik menjadi mudah dilakukan dan perilaku yang tidak diinginkan menjadi lebih sulit dilakukan.



Kamu tidak harus selalu memenangkan pertarungan melawan godaan.



Kadang-kadang, kamu hanya perlu mengubah medan pertempurannya.



Lingkungan yang tepat dapat mengurangi kebutuhan untuk terus-menerus menggunakan kemauan.



Dan semakin sedikit energi mental yang terbuang untuk melawan gangguan, semakin banyak energi yang bisa digunakan untuk hal-hal yang penting.



5. Latih Kemampuan untuk Fokus pada Satu Hal



Di zaman yang penuh notifikasi, perhatian menjadi salah satu sumber daya paling berharga.



Kita bisa memiliki waktu yang cukup, tetapi tetap merasa tidak produktif karena perhatian kita terus berpindah.



Lima menit mengerjakan pekerjaan.



Kemudian membuka pesan.



Kembali bekerja.



Membuka media sosial.



Melihat video.



Kembali bekerja.



Mengecek email.



Kemudian bertanya:



“Kenapa pekerjaan ini belum selesai?”



Masalahnya bukan selalu kurangnya waktu.



Bisa jadi perhatian kita terlalu sering terfragmentasi.



Jika ingin mengeluarkan potensi, kemampuan berkonsentrasi perlu dilatih.



Mulailah dengan sederhana.



Pilih satu pekerjaan.



Matikan notifikasi yang tidak penting.



Jauhkan gangguan.



Tentukan durasi tertentu.



Kemudian kerjakan hanya pekerjaan tersebut.



Tidak harus langsung berjam-jam.



Mulailah dari 20–30 menit fokus.



Setelah kemampuanmu meningkat, durasinya bisa diperpanjang.



Yang perlu dipahami adalah:



Fokus bukan sekadar kemampuan untuk berkonsentrasi. Fokus juga merupakan kemampuan untuk mengatakan tidak kepada banyak hal yang sebenarnya tidak penting.



Setiap kali kamu mengatakan “ya” kepada sesuatu, secara tidak langsung kamu mungkin mengatakan “tidak” kepada hal lain.



Jika kamu ingin membangun kemampuan yang luar biasa, kamu harus bersedia mengurangi sebagian distraksi.



Tidak semua hal layak mendapatkan perhatianmu.



Dan tidak semua informasi harus kamu konsumsi.



Tanyakan pada dirimu:



“Apakah hal ini benar-benar membantu kehidupan yang sedang ingin kubangun?”



Jika jawabannya tidak, mungkin kamu tidak perlu memberinya terlalu banyak ruang.



6. Gunakan Kegagalan sebagai Data, Bukan sebagai Vonis



Kegagalan terasa menyakitkan karena sering kali kita menghubungkannya dengan harga diri.



Ketika sebuah proyek gagal, kita merasa diri kita gagal.



Ketika ditolak, kita merasa diri kita tidak berharga.



Ketika melakukan kesalahan, kita merasa tidak cukup pintar.



Padahal ada perbedaan antara:



“Aku melakukan sesuatu yang tidak berhasil.”



dan



“Aku adalah orang yang tidak mampu.”



Yang pertama adalah informasi.



Yang kedua adalah vonis terhadap diri sendiri.



Jika kamu ingin mengembangkan potensi, belajarlah melihat kegagalan sebagai data.



Tanyakan:



Apa yang sebenarnya terjadi?



Bagian mana yang tidak berhasil?



Apa yang berada dalam kendaliku?



Apa yang tidak berada dalam kendaliku?



Strategi apa yang ternyata tidak efektif?



Apa yang bisa kuubah pada percobaan berikutnya?



Dengan cara ini, kegagalan menjadi bagian dari proses belajar.



Bayangkan seorang ilmuwan melakukan eksperimen dan hasilnya tidak sesuai hipotesis.



Ia tidak otomatis menyimpulkan:



“Aku adalah manusia yang tidak berbakat menjadi ilmuwan.”



Ia melihat hasil tersebut sebagai informasi.



Kemudian ia mengubah variabel.



Mencoba lagi.



Mempelajari hasilnya.



Begitu pula dalam kehidupan.



Tidak semua kegagalan harus segera diperbaiki.



Beberapa kegagalan perlu dipahami terlebih dahulu.



Kadang-kadang, pertanyaan terbaik setelah gagal bukan:



“Mengapa aku selalu gagal?”



melainkan:



“Apa yang baru saja kupelajari?”



Pertanyaan kedua membuatmu kembali memiliki kendali.



7. Kenali Nilai Dirimu dan Bangun Tujuan yang Benar-Benar Bermakna



Strategi terakhir mungkin yang paling penting.



Karena kamu bisa sangat produktif, sangat disiplin, dan sangat fokus—tetapi tetap merasa kosong jika semua yang kamu kejar sebenarnya bukan sesuatu yang penting bagimu.



Ada orang yang menghabiskan bertahun-tahun mengejar kesuksesan karena ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain.



Ada yang mengejar uang karena ingin mendapatkan pengakuan.



Ada yang mengejar jabatan karena takut dianggap gagal.



Ada yang terus membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain.



Masalahnya, tujuan yang hanya didorong oleh validasi eksternal dapat membuat seseorang terus berlari tanpa pernah merasa cukup.



Karena itu, penting untuk bertanya:



“Sebenarnya aku ingin menjadi siapa?”



Bukan:



“Apa yang membuat orang lain menganggapku sukses?”



Tetapi:



“Kehidupan seperti apa yang menurutku layak untuk dijalani?”



Cobalah menuliskan beberapa nilai yang benar-benar penting bagimu.



Misalnya:



kebebasan,



keluarga,



pembelajaran,



kreativitas,



kontribusi,



kesehatan,



kejujuran,



keamanan,



pertumbuhan,



hubungan yang bermakna.



Kemudian lihat kembali tujuan-tujuanmu.



Apakah tujuan tersebut benar-benar sejalan dengan nilai yang kamu yakini?



Karena tujuan yang sesuai dengan nilai pribadi biasanya terasa lebih bermakna daripada tujuan yang hanya berasal dari tekanan sosial.



Potensi terbaik seseorang sering kali muncul ketika ia memiliki alasan yang cukup kuat untuk terus bergerak meskipun prosesnya sulit.



Kamu tidak selalu membutuhkan motivasi.



Kadang kamu membutuhkan alasan yang lebih dalam.



Potensi Tidak Muncul dalam Satu Malam



Ada satu hal penting yang perlu diingat:



Mengeluarkan potensi penuh bukan berarti menjadi sempurna.



Tidak ada manusia yang menggunakan seluruh kemampuannya setiap hari.



Akan ada hari ketika kamu produktif.



Akan ada hari ketika kamu lelah.



Ada masa ketika kamu berkembang dengan cepat.



Ada masa ketika kamu merasa tidak bergerak sama sekali.



Itu normal.



Pertumbuhan manusia bukan garis lurus.



Yang lebih penting adalah arah.



Apakah kamu perlahan menjadi lebih sadar?



Apakah kamu belajar dari pengalaman?



Apakah kebiasaanmu semakin baik?



Apakah kamu semakin mampu mengelola perhatian?



Apakah kamu berani melakukan hal-hal yang sebelumnya kamu hindari?



Apakah hidupmu semakin sesuai dengan nilai yang kamu yakini?



Jika jawabannya ya, mungkin kamu sedang berkembang meskipun hasil akhirnya belum terlihat.



Jangan meremehkan perubahan kecil.



Satu halaman yang ditulis setiap hari menjadi ratusan halaman.



Satu latihan yang dilakukan berulang kali menjadi keterampilan.



Satu keputusan kecil yang lebih baik, jika diulang terus-menerus, dapat mengubah arah hidup.



Potensi bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul ketika kita menemukan “versi terbaik” diri kita.



Potensi dibangun melalui keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten.



Mulailah dari Tujuh Hal Sederhana Ini



Jika semua strategi di atas terasa terlalu banyak, jangan mencoba mengubah seluruh hidupmu sekaligus.



Mulailah dari tujuh tindakan sederhana:



1. Lakukan satu hal yang selama ini kamu takut mulai.



Tidak perlu besar. Yang penting mulai.



2. Ganti kalimat “Aku tidak bisa” menjadi “Aku belum bisa.”



Berikan ruang bagi dirimu untuk belajar.



3. Fokus pada proses hari ini.



Jangan terlalu sibuk memikirkan hasil akhir yang belum terjadi.



4. Atur lingkunganmu.



Jangan hanya mengandalkan kemauan.



5. Sisihkan waktu untuk fokus tanpa gangguan.



Perlakukan perhatianmu sebagai sesuatu yang berharga.



6. Evaluasi kegagalan tanpa menghina diri sendiri.



Cari pelajaran, bukan hukuman.



7. Pastikan tujuanmu benar-benar milikmu.



Jangan menghabiskan hidup mengejar standar kesuksesan orang lain.



Pada akhirnya, mengeluarkan potensi penuh bukan tentang menjadi manusia yang sempurna.



Ini tentang menjadi versi dirimu yang lebih sadar, lebih terarah, dan lebih berani menggunakan kemampuan yang sudah kamu miliki.



Mungkin kamu belum tahu seberapa jauh kemampuanmu.



Dan mungkin memang tidak ada cara untuk mengetahuinya sebelum kamu mencoba.



Jadi jangan menunggu sampai kamu merasa benar-benar siap.



Jangan menunggu rasa takut menghilang.



Jangan menunggu semua keadaan menjadi ideal.



Mulailah dengan apa yang ada di tanganmu sekarang.



Karena sering kali, potensi terbesar seseorang tidak ditemukan ketika ia berpikir lebih banyak tentang apa yang mungkin ia lakukan.



Potensi itu ditemukan ketika ia akhirnya berkata:



“Aku akan mencoba.”



Lalu mencoba lagi.



Dan lagi.



