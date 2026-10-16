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Antara
Jumat, 16 Oktober 2026 | 18.33 WIB

BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob di Pesisir Jakarta

Ilustrasi banjir rob di Jakarta Utara. (Dok JawaPos.com) - Image

Ilustrasi banjir rob di Jakarta Utara. (Dok JawaPos.com)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir DKI Jakarta pada 12–16 Oktober 2026.

Dalam keterangan di situs resmi maritimnya pada Kamis, BMKG menyebut fase Bulan Baru pada 10 Oktober berpotensi meningkatkan ketinggian maksimum air laut.

Berdasarkan data tinggi muka air dan prediksi pasang surut, rob berpotensi melanda Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Tanjung Priok, Kalibaru, Muara Angke, dan Penjaringan di Jakarta Utara.

Rob dapat mengganggu aktivitas masyarakat di pelabuhan dan permukiman pesisir, termasuk kegiatan bongkar muat, usaha tambak garam, serta perikanan darat.

BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap pasang maksimum air laut dan memantau informasi cuaca maritim melalui situs serta media sosial resminya.

Sebelumnya, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara tengah membangun tanggul mitigasi sepanjang 80 meter di Jalan Mandala Bahari untuk mengantisipasi limpasan rob.

“Saat pasang laut ekstrem, tinggi air mencapai 2,8 meter dan tanggul yang dibangun saat ini mencapai 3,15 meter sehingga air laut tak dapat masuk,” kata Kepala Sudin SDA Jakarta Utara Heria Suwandi pada Selasa.

Lokasi itu sebelumnya menjadi jalur masuk air laut yang menggenangi jalan dan permukiman. 

Tanggul lama setinggi dua meter kerap terlampaui, sehingga air membanjiri gudang Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian serta akses jalan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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