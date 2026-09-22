Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 23 September 2026 | 05.45 WIB

Nasib Bisa Berubah, 6 Shio Ini Konon Punya Potensi Besar untuk Meraih Kesuksesan

Shio yang tak perlu waktu lama untuk perbaiki nasib jadi orang besar - Image

Shio yang tak perlu waktu lama untuk perbaiki nasib jadi orang besar

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, shio kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan. Setiap shio dipercaya memiliki keunikan, termasuk dalam menghadapi tantangan dan mengejar keberhasilan.

Beberapa shio bahkan disebut mempunyai karakter yang mendukung mereka untuk bergerak cepat ketika melihat sebuah kesempatan. Keberanian, kecerdasan, ketekunan, hingga kemampuan beradaptasi dianggap menjadi modal penting dalam perjalanan menuju kesuksesan.

Namun, perubahan kondisi kehidupan tentu tidak terjadi hanya berdasarkan shio. Usaha, keputusan, kemampuan, dan kesempatan yang dimiliki setiap orang juga berperan dalam menentukan perjalanan hidupnya.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang dalam ramalan tersebut disebut memiliki karakter dan potensi untuk mengubah kondisi kehidupan dalam waktu relatif cepat. Berikut ulasannya:

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal dalam astrologi Tionghoa sebagai sosok yang cerdas, cekatan, dan pandai membaca keadaan. Mereka dipercaya mempunyai kemampuan untuk melihat peluang yang terkadang tidak disadari orang lain.

Sifat pantang menyerah juga menjadi salah satu karakter yang kerap dikaitkan dengan shio ini. Ketika menghadapi masalah, Tikus disebut lebih memilih mencari strategi baru daripada menyerah begitu saja.

Kemampuan berpikir cepat dan keberanian mengambil keputusan membuat Shio Tikus dipercaya mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Dalam urusan bisnis maupun pekerjaan, mereka disebut memiliki kepekaan terhadap perubahan situasi sehingga dapat menyesuaikan langkah dengan cepat.

2. Shio Harimau

Harimau sering digambarkan sebagai shio yang berani, tegas, dan memiliki rasa percaya diri tinggi. Mereka disebut tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan.

Salah satu karakter yang dianggap menonjol adalah keberanian mencoba pendekatan berbeda. Ketika berhadapan dengan masalah yang rumit, Harimau dipercaya mampu mencari solusi dari sudut pandang yang tidak biasa.

Mental yang kuat juga membuat mereka dianggap mampu bertahan dalam situasi penuh tekanan. Perpaduan antara keberanian, kreativitas, dan ketegasan tersebut dalam ramalan disebut dapat membantu Harimau membuka jalan menuju perubahan hidup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Instan, 4 Shio Ini Dipercaya Meraih Kesuksesan Setelah Melewati Banyak Proses - Image
Zodiak

Tak Instan, 4 Shio Ini Dipercaya Meraih Kesuksesan Setelah Melewati Banyak Proses

Rabu, 23 September 2026 | 05.36 WIB

Jangan Disepelekan, 7 Kebiasaan Ini Dipercaya Astrologi Bisa Menghambat Jalan Menuju Kekayaan - Image
Kepribadian

Jangan Disepelekan, 7 Kebiasaan Ini Dipercaya Astrologi Bisa Menghambat Jalan Menuju Kekayaan

Rabu, 23 September 2026 | 03.56 WIB

Tak Disangka! 6 Weton Ini Dipercaya Mampu Mengubah Hinaan Menjadi Kesuksesan - Image
Zodiak

Tak Disangka! 6 Weton Ini Dipercaya Mampu Mengubah Hinaan Menjadi Kesuksesan

Selasa, 22 September 2026 | 21.19 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore